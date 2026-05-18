เตรียมฝากขัง “คนขับรถไฟ-คนโบกธง” ตร.แจ้งเพิ่มอีก 2 ข้อหา คนขับรถไฟเสพยา

ตำรวจ สน.มักะสันเตรียมนำตัวคนขับรถไฟและคนโบกธง ส่งศาลอาญาฝากขัง ขณะที่คนขับรถไฟโดนแจ้งเพิ่มอีก 2 ข้อหา หลังผลตรวจยืนยันพบสารเสพติด
จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ (ปอ.206) ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร โดยมียอดผู้เสียชีวิต 8 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 คน เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่าน
ต่อมา นายสยมพร อายุ 46 ปี คนขับรถไฟ และนายอุเทน เจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ หรือ คนโบกธง โดนข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย ขณะเดียวกันนายสยมพร ตรวจร่างกายพบสารเสพติด ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.) มีรายงานว่า ร.ต.อ.จารุพัฒน์ บัวแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน จะนำสำนวนคดีดังกล่าว พร้อมนัดผู้ต้องหาทั้ง 2 คน นายสยมพร และนายอุเทน ซึ่งถูกปล่อยตัวชั่วคราวเดินทางไปพร้อมกับนิติกรรถไฟไปที่ศาลอาญารัชดา เพื่อฝากขังครั้งแรกช่วงสายวันนี้
ทั้งนี้มีรายงานว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่ส่งนายสยมพรกับนายอุเทนไปตรวจร่างกายที่ รพ.ตำรวจ นายอุเทนไม่พบสารเสพติดในร่างกาย แต่นายสยมพรพบสารเสพติดในร่างกาย พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน แจ้งข้อหาเพิ่ม 2 ข้อหา เสพยาเสพติด และเป็นผู้ขับขี่ขณะมีสารเสพติดในร่างกาย หลังตรวจพบสารเมทแอมเฟทฯ ในเลือด
ส่วนนายลาพิศ ขับรถประจำทางคันเกิดเหตุ นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้ว ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย เอกสารผลการตรวจแพทย์จะส่งให้พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ในเช้าวันนี้ คาดว่า นายลาพิศจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกันกับนายสยมพร ข้อหา ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย ภายหลังพนักงานสอบสวนเข้าสอบสวนเป็นทางการอีกครั้ง
