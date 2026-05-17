งานเข้าคนขับรถไฟ ผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติด รอส่งผลทางการให้ พงส.พรุ่งนี้

ผลตรวจเบื้องต้นพบ “คนขับรถไฟ” มีสารเสพติดในร่างกาย ขณะที่คนขับรถเมล์และเจ้าหน้าที่โบกธงไม่พบ เตรียมส่งผลตรวจทางการให้พนักงานสอบสวนเช้าพรุ่งนี้
วันนี้ (17 พ.ค.) มีรายงานความคืบหน้าเหตุรถไฟขบวนรถสินค้าที่ 2126 เส้นทางแหลมฉบัง–ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พุ่งชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 ที่จอดคร่อมทางรถไฟบริเวณใกล้แยกอโศก–เพชรบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 30 ราย
ล่าสุด มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวพนักงานขับรถไฟ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้อาณัติสัญญาณ หรือผู้ทำหน้าที่โบกธง ไปตรวจร่างกายและตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า พนักงานขับรถไฟมีผลตรวจเป็นบวก หรือพบสารเสพติดในร่างกาย ขณะที่เจ้าหน้าที่โบกธงไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ส่วนคนขับรถโดยสารประจำทางสาย 206 ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์ได้ทำการตรวจเลือดแล้วเช่นกัน โดยผลตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการ โดยเอกสารผลตรวจจากแพทย์จะถูกส่งให้พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ภายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ เพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไป