แจ้งข้อหา จนท.โบกธง รถไฟชนรถเมล์ "ประมาททำผู้อื่นตาย-เจ็บ" ให้สัญญาณไม่ครบถ้วน

MGR Online-พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา "กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย และเจ็บสาหัส" กับเจ้าหน้าที่โบกธงแดง ในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ หลังพบไม่ได้ให้สัญญาณรถไฟครบถ้วน ตามหลักอาณัติสัญญาณของการเดินรถไฟ เตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย
วันนี้ (17 พ.ค.) ตำรวจชุดสืบสวนได้เรียกตัว นายอุเทน (สงวนนามสกุล) ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟ และเป็นบุคคลโบกธงแดงที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิด ในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เข้ามาที่ สน.มักกะสัน เพื่อสอบปากคำ และแจ้งข้อหา "กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย"
หลังสอบสวนทราบว่า ไม่ได้ให้สัญญาณรถไฟครบถ้วน ตามหลักอาณัติสัญญาณของการเดินรถไฟ ซึ่งนอกจากมีระบบไม้กั้นรถแล้ว จะต้องโบกธงสีแดงเพื่อเตือน "ห้ามรถไฟ" ผ่านเส้นทางที่ยังไม่ปลอดภัย และจะต้องรอโบกธงเขียวเพื่อให้สัญญาณรถไฟผ่านได้ รวมถึงจะต้องมีการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร ในคลิปวงจรปิดพบว่า หลังจากโบกธงแดงเตือนรถไฟแล้ว ได้เดินไปยืนอยู่ข้างป้อม ก่อนรถไฟจะวิ่งผ่านไปด้วยความเร็ว จนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว
หลังจากสอบปากคำเสร็จ ได้นำตัวขึ้นไปไปพิมพ์ลายนิ้วมือ โดย นายอุเทน ไม่ตอบคำถามใดๆ กับผู้สื่อข่าว พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้อีก 1 คน ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ต้องขอความเห็นของแพทย์ว่า จะให้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้ได้หรือไม่ หากแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้ง 3 คนครบถ้วน จะนำตัวส่งฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวน ได้แจ้งข้อหาดังกล่าวกับพนักงานขับรถไฟ.