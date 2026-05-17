ทอมทะเลาะกับแม่ ก่อนหายตัวไปหลายวัน ญาติประกาศตามหา พบอีกทีรมควันเสียชีวิตหลายวันในรถ

หัวหน้าแคชเชียร์ผงะ! พบรถยนต์ SUV จอดนานหลายวัน มีน้ำไหลใต้ท้องรถส่งกลิ่นเหม็น ส่องดูพบศพทอมสาวรมควันเสียชีวิตในรถ แฟนเผยตามหามาหลายวัน หลังทะเลาะกับแม่แล้วหายตัวไป
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 17 พ.ค. 69 พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งเหตุมีผู้รมควันเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ SUV บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งภายในเมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รีบตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในลานจอดรถดังกล่าว พบรถยนต์ SUV ยี่ห้อ Nissan รุ่น X Trail สีแดง (ป้ายเหลือง) หมายเลขทะเบียน 7 กษ 1989 กทม. ภายในรถบริเวณเบาะหลังพบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ น.ส.นภัทร สังข์หรุ่น อายุ 37 ปี สภาพศพนอนตะแคงเสียชีวิต สวมเสื้อยืดสีส้ม ใส่กางเกงขาสั้นสีดำ คาดเสียชีวิตมานานหลายวัน บริเวณใต้ท้องรถพบมีน้ำเหลืองไหลหยดอยู่ ใกล้กันพบเตาอั้งโล่ ปืนจุดเตาแก๊ส 7 อัน น้ำมันลอนสัน 1 ขวด และถ่านหุงต้ม 1 ถุง อยู่เบาะหลังภายในรถ
น.ส.ทิษฎิยา มาลี อายุ 39 ปี หัวหน้าแคชเชียร์ลานจอดรถ กล่าวว่า ตนมาตรวจลานจอดรถตามปกติ เห็นรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่และมีกลิ่นเหม็น ตอนแรกไม่ได้คิดอะไร คิดว่าหนูตาย เพราะรถคันนี้จอดอยู่ริมกำแพง ซึ่งตนได้กลิ่นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. แล้ว ตนเห็นรถคันนี้จอดอยู่นาน เลยเอะใจไปเช็กในระบบ พบว่า รถคันนี้จอดมานาน 18 วัน เลยรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ เห็นน้ำหยดอยู่ใต้พื้นรถ ก็คิดว่า เจ้าของรถน่าจะซื้ออาหารแล้วไม่ได้หยิบออกไป ทำให้น้ำหยดอยู่ที่พื้น ตนไม่กล้าเข้าไปดู แต่มีเจ้าหน้าที่บอกว่าพบเตาอั้งโล่อยู่ในรถ น่าจะรมควันตัวเองเสียชีวิต ก่อนหน้านี้ ตนไม่เคยเห็นรถคันนี้มาก่อน
น.ส.ชนากานต์ สกุลรุ่งอารุณ อายุ 38 ปี แฟนสาวผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ตนเป็นแฟนของผู้เสียชีวิต ทราบว่า แฟนทะเลาะกับแม่ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. แล้วออกมาจากบ้านไป ติดต่อไม่ได้ ซึ่งวันนั้นตนก็อยู่ด้วย สาเหตุก็ทะเลาะกันเรื่องทั่วไปและสะสมมานาน ปกติแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อน ตนพยายามติดต่อตั้งแต่เมื่อวันที่ออกจากบ้าน ตอนแรกแฟนยังอ่านไลน์อยู่ ช่วงประมาณ 20:00 น. หลังจากนั้น ก็ไม่อ่านไลน์ แต่ยังโทร.ติดอยู่ ตนได้โทร.ไปหาเพื่อนของแฟน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน จากนั้นครอบครัวได้มีการแจ้งความ และประกาศหาคนหายตามเพจในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว แฟนอาศัยอยู่ที่พฤกษา 3 ซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันกับตน ไม่คิดว่าแฟนจะคิดสั้นและมาพบเป็นศพอยู่ในรถแบบนี้
เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป