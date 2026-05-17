นิติเวชตรวจเอกลักษณ์บุคคล 8 เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ คาดยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ 19 พ.ค.นี้

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ เผยตรวจเอกลักษณ์บุคคลเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ทั้ง 8 รายแล้ว คาดว่ายืนยันชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้ 19 พ.ค.นี้
จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมียอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนรถประจำทางคันดังกล่าวตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 พ.ค.) พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์สาเหตุและพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอผลการตรวจ DNA จากญาติที่มาเก็บ DNA เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมา
โดยร่างที่ส่งมาถูกไฟไหม้ทั้งหมด ดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร ตอนนี้นิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้ ฟันบางส่วนก็ถูกไฟไหม้เก็บได้แค่เพียง DNA และดูจากสภาพแล้วเราสามารถตรวจ DNA ได้ในกรณีนี้ทั้งหมด
ตอนนี้ร่างที่ส่งมาตรวจทั้งหมด 8 ร่าง 3 ชิ้นส่วน ญาติบางส่วนก็เดินทางมาเก็บ DNA มี 4 ครอบครัวมาเก็บ DNA คาดว่าผลการตรวจจะออกพรุ่งนี้ (18 พ.ค.) คาดยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ในวันอังคารที่ 19 พ.ค.นี้ แล้วจะมีการกระบวนการยืนยันชื่อจากพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน และหากผลการตรวจมีความสัมพันธ์กัน ตำรวจยืนยันชื่อผู้ตายมาให้ ทางนิติเวชฯถึงจะส่งมอบร่างคืนให้กับญาติได้
ทั้งนี้ เป็นไปได้อาจจะมากกว่า 8 ร่าง แต่ว่าชิ้นส่วน 3 ชิ้นส่วนที่พบก็น่าจะเป็นของร่างใดร่างหนึ่ง แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผล DNA
โดยครอบครัวสามารถเข้ามาเก็บ DNA ได้ทุกวัน ทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินการและถ้าเข้ามาเร็ว ผลเปรียบเทียบก็จะออกมาได้เร็ว ส่วน DNA ทางฝั่งผู้เสียชีวิตพรุ่งนี้ก็ออกผลได้หมดแล้ว ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาวไทยหรือเมียนมา ล่าสุดมี 4 ครอบครัวที่มาติดต่อเก็บ DNA เท่านั้นในเช้าวันนี้