ตร.แจ้งข้อหาคนขับรถไฟ ประมาททำให้ผู้อื่นตาย-เจ็บสาหัส จ่อเรียกสอบเพิ่มคนคุมไม้กั้น

ผกก.สน.มักกะสัน เผยตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถไฟ กระทำการประมาททำให้ผู้อื่นตายและบาดเจ็บสาหัส เตรียมเรียกคนคุมไม้กั้นให้ปากคำเพิ่มเติม
จากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมียอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนรถประจำทางคันดังกล่าวตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (17 พ.ค.) พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยว่า ตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส กับคนขับรถไฟ ส่วนข้อหาอื่นๆ หากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น ตำรวจไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้ แต่จะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียดการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นรถไฟ ตำรวจได้บันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวนให้ปากคำไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งความชัดเจนต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากระดับผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง ซึ่งนอกจากในส่วนของคดีแล้ว ตำรวจยังเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เดินทางมา สน.มักกะสัน เพื่อมาตรวจสอบรถที่เสียหายเพิ่มเติม