ไล่ล่าระทึก! สกัดเก๋งติดฟิล์มทึบ ขนยาบ้าสองหมื่นเม็ด ซิ่งแหกด่านจนมุมชุมพร

ตร.ทางหลวงไล่ล่า 10 กม. สกัดเก๋งฟิล์มทึบแหกด่าน รวบ 3 ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 2 หมื่นเม็ด-ไอซ์ เตรียมส่งผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ชุมพร
วันนี้ (17 พ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ร.ต.อ.วิมล แก้วชู รอง สว.(ป) ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายธีระพงศ์ อายุ 33 ปี, น.ส.สุวภัทร อายุ 25 ปีและ นายพงศกร อายุ 25 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน20,200 เม็ด และยาไอซ์ 52.13 กรัม ได้บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม.482-483 ขาล่องใต้ ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกุมออกตรวจตราในเขตรับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีดำ ทะเบียนชุมพร ขับผ่านมาลักษณะพิรุธ ติดฟิล์มกระจกทึบผิดสังเกต ขาดต่อภาษีประจำปี จึงแสดงตัวพร้อมเปิดสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกำลังร่วมสกัดจับและไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนสามารถสกัดหยุดรถได้บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 กม.482-483 ขาล่องใต้ ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
จากการตรวจสอบพบผู้โดยสารภายในรถรวม 3 ราย ประกอบด้วย นายธีระพงศ์ ผู้ขับขี่ น.ส.สุวภัทร นั่งโดยสารด้านหน้าข้างผู้ขับขี่ และนายพงศกร นั่งโดยสารด้านหลัง เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นพบของกลางยาบ้าและยาไอซ์จำนวนดังกล่าว จากนั้นนำตัวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่โรงพยาบาลท่าแซะ ผลการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายทั้ง 3 ราย
สอบสวนนายธีระพงศ์ ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้นำยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลางมาส่งต่อให้ผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ส่วนรถยนต์เป็นรถหลุดจำนำ ซึ่งตนได้ซื้อต่อมาจากคนรู้จักในราคา 20,000 บาท เพื่อนำมาใช้ลำเลียงยาเสพติด เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) ,และแจ้งข้อหา "เป็นผู้ขับขี่รถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า)" แก่นายธีระพงศ์ อีกคดี ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชุมพร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป