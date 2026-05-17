ผิดทั้ง 2 ฝ่าย! เปิดข้อกฎหมาย-ระเบียบฯ เหตุโศกนาฏกรรม รถไฟชนรถเมล์

MGR Online-เหตุรถไฟชนรถเมล์ เสียชีวิต 8 ราย เข้าข่ายผิดทั้ง 2 ฝ่าย ระเบียบฯ รฟท.ระบุ หากไม่ได้รับสัญญาณอนุญาตจากเครื่องกั้นถนน พขร.ต้องหยุดขบวนรถก่อนถึงเครื่องกั้น ขณะที่รถเมล์จอดคร่อมราง และทับเส้นทแยงเหลือง เจ้าหน้าที่สถานี ว.แจ้ง พขร.แล้วแต่เงียบ
กรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้า พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง สาย 206 บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้รถโดยสารอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยขณะเกิดเหตุรถโดยสารจอดติดไฟแดง และคร่อมบนรางรถไฟโดยที่ไม้กั้นไม่ทำงาน จนหลายฝ่ายตั้งคำถามใครผิดใครถูก
ถ้าในภาคประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนน ตามกฎหมายจราจรทางบก (พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522) มีข้อกำหนดชัดเจนเพื่อความปลอดภัย
1. กฎหลักเมื่อเข้าใกล้ทางรถไฟ (มาตรา 65)
ต้องลดความเร็วรถลง เมื่อขับมาถึงสัญญาณเตือน หรือเห็นทางรถไฟข้างหน้า ต้องให้รถไฟผ่านไปก่อน โดยหยุดรอในระยะที่ปลอดภัย ห้ามขับตัดหน้าเด็ดขาด
2. กรณีที่มีเครื่องกั้น หรือสัญญาณไฟ (มาตรา 65) ถ้าเห็นสัญญาณไฟแดงกะพริบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณเตือน หรือไม้กั้นกำลังปิดลง ต้องหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร ห้ามขับรถอ้อมเครื่องกั้น หรือพยายามมุดผ่านเด็ดขาด และต้องรอจนกว่าเครื่องกั้นจะเปิดสุดและสัญญาณเตือนหยุดสนิท ถึงจะเคลื่อนรถต่อไปได้
3. กรณีที่ไม่มีเครื่องกั้น (ทางลักผ่าน หรือทางตัดชนบท) ผู้ขับขี่ต้อง "ลดความเร็วลง และหยุดรถ" ในระยะที่ปลอดภัยเพื่อ ดูซ้าย-ดูขวา ให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟกำลังวิ่งมา เมื่อเห็นว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ถึงจะขับข้ามไปได้
4. เขตห้ามแซงและห้ามจอด (มาตรา 46 และ 57) ห้ามขับแซงรถคันอื่น ในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางรถไฟ ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถบนทางรถไฟ หรือในระยะ 3 กม.(แต่ในทางปฏิบัติ คือ ห้ามจอดกีดขวางในเขตแนวรถไฟทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย)
ส่วนในภาคของพนักงานขับรถไฟ มีระเบียบข้อบังคับและการเดินรถที่ต้องปฏิบัติ อย่างเช่นในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ในทางเดินรถ หากพนักงานขับรถเห็นข้างหน้าเป็นถนนตัดผ่านเสมอทางรถไฟ "มีเครื่องกั้นถนน" หากได้รับสัญญาณอนุญาตจากเครื่องกั้นถนน ก็สามารถนําขบวนรถผ่านไปได้ปกติ
แต่หากไม่ได้รับสัญญาณอนุญาตจากเครื่องกั้นถนน พนักงานขับรถต้องหยุดขบวนรถก่อนถึงเครื่องกั้น เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงนําขบวนรถผ่านไปได้ อย่างระมัดระวัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเครื่องกั้นถนนยังไม่ลง เนื่องจากมีรถโดยสารกำลังคร่อมทางรถไฟ จึงไม่สามารถลงเครื่องกั้นถนนได้ พนักงานขับรถไฟพยายามที่จะหยุดแล้ว แต่เนื่องจากขบวนรถมีความเร็วและหนักมาก จึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ก่อนถึงถนนตัดผ่านเสมอทางรถไฟ
สรุป เรื่องนี้อาจจะผิดทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายประชาชนที่ต้องทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทําผิดกฎก็ต้องได้รับบทลงโทษ ตามกฎหมายจราจรทางบก และฝ่ายพนักงานรถไฟ ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและการเดินรถ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ก็ต้องรับบทลงโทษตามระเบียบของการรถไฟ
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่า หากรถโดยสารไม่จอดคร่อมรางรถไฟ ในขณะที่รถไฟวิ่งอยู่ในรางของตัวเอง คงไม่เกิดเหตุโศกนาฏกรรม 8 ศพ อีกทั้ง บริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าว มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง "เส้นทแยงเหลือง" หมายถึง เขตห้ามจอด หรือหยุดรถ คนขับรถควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะคนขับรถโดยสาร ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ ได้มีนักกฎหมาย ตั้งคำถามว่า ไม้กั้นถนนไม่ลงมาปิดเกิดจากสาเหตุใด และรถเมล์จอดคร่อมบนรางรถไฟเป็นเพราะอะไร เป็นเรื่องจะต้องไปพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริง นอกจากนี้ มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สถานีได้วิทยุบอกพนักงานขับรถไฟ ให้หยุดรอบริเวณหน้าจุดตัด เนื่องจากการจราจรติดขัด แต่พนักงานขับรถไฟไม่ตอบรับ เจ้าหน้าที่สถานีจึงให้สัญญาณแดง ก่อนจะเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ในที่สุด.