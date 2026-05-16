ผบ.ตร. สั่งสอบ 3 ประเด็นหลัก ปมรถไฟชนรถเมล์ ชี้ชัดคนขับประมาทจอดคร่อมราง เร่งสอบจนท.คุมไม้กั้น

ผบ.ตร.ลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์จนเกิดเพลิงไหม้ ย้ำต้องตรวจสอบทุกฝ่ายทั้งคนขับรถเมล์ คนขับรถไฟ และเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้น พร้อมชี้ภาพวงจรปิดเห็นชัด รถเมล์ประมาทจอดคร่อมรางรถไฟ ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
วันนี้ (16 พ.ค.) เมื่อเวลา 21.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงพื้นที่ติดตามเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน จนเกิดเพลิงลุกไหม้และมีผู้เสียชีวิตหลายราย
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล สน.มักกะสัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบริหารจัดการจราจร พร้อมประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เคลื่อนย้ายรถเมล์ออกจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งขณะนี้สามารถนำรถออกได้แล้ว เหลือเพียงเคลียร์แผ่นปูนบางส่วน
ผบ.ตร. ระบุว่า ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้สั่งการฝ่ายสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ขับรถไฟและผู้ขับรถเมล์ ในฐานความผิดประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งความคืบหน้าทางคดีดำเนินไปมากพอสมควรแล้ว
เมื่อถามถึงกรณีคนขับรถไฟยังมีชีวิตอยู่ ขณะที่มีรายงานว่าคนขับรถเมล์เสียชีวิต รวมถึงมีการควบคุมตัวผู้คุมไม้กั้นหรือไม่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าคนขับรถเมล์ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนคนขับรถไฟได้รับบาดเจ็บ โดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับประเด็นข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ 5 เมตร รวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟ ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญ โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
ผบ.ตร. ระบุว่า จากภาพกล้องวงจรปิด เห็นได้ชัดว่ารถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟ ซึ่งไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่ หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ ผู้ขับขี่ก็ควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจร
เมื่อถามว่าการที่รถเมล์จอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ ผบ.ตร. กล่าวว่า อาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเหม่ แต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว เพราะสามารถคาดการณ์ถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ได้สั่งให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่คุมไม้กั้นได้มีการประสานแจ้งตำรวจหรือไม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยก ได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่ โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที อาจลดความสูญเสียลงได้
ส่วนกรณีข้อสงสัยว่า พนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ 500 เมตรหรือไม่ และเข้าข่ายประมาทหรือไม่ ผบ.ตร. กล่าวว่า ต้องรอผลสอบสวนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ระยะทาง ความเร็ว และช่วงเวลา รวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่ และมีการประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟ
เมื่อถามว่า คนขับรถเมล์ถือว่ามีความผิดหรือไม่ ผบ.ตร. กล่าวว่า เบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาท เพราะการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตราย แม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจน แต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมล์จอดอยู่บนราง ขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติ
สำหรับกระแสสังคมที่ตั้งคำถามว่า หากรถเมล์ประมาทแล้ว เหตุใดรถไฟจึงไม่หยุด ผบ.ตร. กล่าวว่า ต้องยึดผลการสอบสวนเป็นหลัก โดยจะพิจารณาว่าพนักงานขับรถไฟได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่ ทั้งในเรื่องการชะลอรถ การได้รับสัญญาณเตือน และการรับรู้สภาพการจราจรบริเวณจุดตัด
ทั้งนี้ ผบ.ตร. ฝากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถสาธารณะ ให้มีวินัยจราจรและหลีกเลี่ยงการจอดรถใกล้แนวรางรถไฟ เพื่อป้องกันการสูญเสียซ้ำรอยในอนาคต