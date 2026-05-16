ฮือฮา! วัดไผ่เหลือง ซอยกันตนา ปลูกหญ้าเลี้ยง วัว-ควาย พร้อมเดินหน้าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปลูกหญ้าหวานอิสราเอล สร้างอาหารยั่งยืน สอดแทรกหลักเมตตาธรรมดูแลสรรพสัตว์

วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ตั้งอยู่ภายในซอยกันตนา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าสานต่อโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “บุญนิธิหลวงพ่อสิงห์เพื่อสรรพสัตว์” โดยปัจจุบันทางวัดได้ให้การดูแลวัวและควายที่ได้รับการไถ่ชีวิตแล้วมากกว่า 70 ตัว เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีชีวิตอยู่ต่ออย่างปลอดภัย
ภายในพื้นที่วัดได้จัดสรรพื้นที่ทุ่งหญ้ากว่า 10 ไร่ ล้อมรั้วอย่างมิดชิด เพื่อปล่อยให้วัวและควายออกเดินแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติในช่วงเวลากลางวัน ก่อนจะต้อนกลับเข้าคอกในช่วงเย็น นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมทำบุญด้วยการป้อนหญ้าและผักบุ้งแก่สัตว์ภายใต้ โครงการ “สละเงินสบายใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือมาอยู่วัด"
ทางวัดยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำแนะนำและการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ทำให้มั่นใจได้ว่าวัวและควายทุกตัวมีสุขอนามัยที่ดี และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน วัดไผ่เหลืองยังริเริ่มโครงการปลูก “หญ้าหวานอิสราเอล” เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับวัวและควายภายในวัด โดยพระภิกษุและลูกศิษย์วัดจะร่วมกันปลูกและดูแลหลังเสร็จสิ้นการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น นอกจากจะช่วยสร้างแหล่งอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนและลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดแล้ว ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายด้วยการออกกำลังกาย และปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเมตตาต่อสรรพสัตว์
พระอาจารย์ภายในวัดได้สอดแทรกหลักธรรมคำสอนเรื่อง “เมตตา กรุณา” ให้แก่พระลูกวัดและผู้มาร่วมกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นว่าการดูแลสรรพสัตว์ เปรียบเสมือนการฝึกจิตใจให้เป็นผู้มีเมตตาปราณี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเห็นคุณค่าของทุกชีวิตบนโลก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติธรรมที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน
โครงการดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่รอดพ้นจากการถูกฆ่าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคน สัตว์ และธรรมชาติ ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาอีกด้วย