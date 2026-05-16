“ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่ 7” ล้างบางเจ้าหน้าที่รัฐ ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

MGR Online - ป.ป.ส. บูรณาการตำรวจบุรีรัมย์ และโคราช เปิด “ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่ 7” เลขาฯ ป.ป.ส. ลั่น เดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ แม้เป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก็ไม่ละเว้น
วันนี้ (16 พ.ค.) ตามนโยบายของ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด และดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมาย หากพบการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญา ทางวินัย และพิจารณาให้ออกจากราชการโดยไม่มีข้อยกเว้น
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 นายมานพ แสงโสทร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธีรพันธ์ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนบังคับการใช้กฎหมาย ปปส. ภาค 3 และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ดำเนินการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้ “ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่ 7”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูเมือง จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 256 เม็ด จากการสอบสวนขยายผลทราบว่ายาบ้าบางส่วนรับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยาง จึงประสาน พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ช่วยราชการ ภ.จว.นครราชสีมา เข้าร่วมตรวจสอบ ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ ร.ต.อ.ทศพร (สงวนนามสกุล) บุคคลเป้าหมาย ณ สภ.เมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าตัวสมัครใจเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ผลไม่พบสารเสพติด
จากนั้น เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานที่ทำงาน ยานพาหนะ และบ้านพักข้าราชการ ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 20 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอน ชั้น 1 ของบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยาง ดำเนินคดีในข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งในพื้นที่ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบเบื้องต้น
จากการตรวจสอบพบว่า ร.ต.อ.ทศพร ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งภายหลังการตรวจค้น เจ้าตัวได้ทำบันทึกส่งคืนบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. แล้ว ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการทางวินัย รวมถึงให้ออกจากราชการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดอย่างจริงจัง เพื่อรักษามาตรฐานของผู้บังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งขยายผลในคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นการตัดวงจรยาเสพติดทั้งขบวนการให้สิ้นซากต่อไป