ป.รวบ 'เหอ จ้านผิง' หนีคดีฉ้อโกงบัตรเครดิตมากบดานเบตงนานกว่า 12 ปี

กองปราบล็อกตัว 'เหอ จ้านผิง' ก่อคดีฉ้อโกงบัตรเครดิต ก่อนหนีข้ามประเทศมากบดานเมืองไทยนานกว่า 12 ปี ชะล่าใจเดินชิลสวนหมื่นบุปผา สุดท้ายสิ้นท่าโดนตะครุบคาเบตง!
วันนี้ ( 16 พ.ค.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. ร่วมสั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายเหอ จ้านผิง อายุ 61 ปี สัญชาติจีน บุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(7) คือ “มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ” ได้ที่ บริเวณสวนหมื่นบุปผาเบตง ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
สืบเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้รับการประสานจาก สำนักงานความมั่นคงสาธารณะนครฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า นายเหอ จ้านผิง ผู้ต้องหารายนี้ได้ก่อคดีฉ้อโกงบัตรเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรประเทศจีน ที่ทางการจีนกำลังติดตามตัวมานานกว่า 12 ปี ปัจจุบันได้หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ยะลา จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส
ต่อมาพบเจอตัว นายเหอ จ้านผิง กำลังแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่สวนหมื่นบุปผาเบตง จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว ก่อนนำตัวส่งด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จังหวัดยะลา ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร และส่งกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป