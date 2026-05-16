ดร.ศตวรรษ เพชรอริยะ เข้าร่วมรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์ ในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 73 ปี

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบ 73 ปี โดย พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีแทนรวมถึงรอง ผบช.ตชด. ทุกท่านและมอบรางวัล
ในการนี้ ดร.ศตวรรษ เพชรอริยะ ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้เข้าร่วมรับมอบ "เครื่องหมายต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์" พร้อมกันนี้ยังมีบุคคลสำคัญและผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน รวมถึงเพจอีจัน เข้าร่วมรับรางวัลและเครื่องหมายอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพิธีมอบรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องหมายนักโดดร่มและเครื่องหมายต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์, โล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์, รางวัลสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และรางวัลสำหรับผู้มีผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่นดร.ศตวรรษ เพชรอริยะ กล่าวแสดงความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ จากภาคเอกชน แก่หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
พร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตามแนวหน้า และขอแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในโอกาสนี้ทุกท่าน