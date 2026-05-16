กองปราบตะครุบทรชนคนหื่นฉุด นร.หญิงวัย14 ขยี้กามยับ!

หนี 14 ปีไม่รอด! ไอ้หื่นดักฉุดนักเรียนหญิงวัย 14 ย่ำยีกาม ชะล่าใจคดีเงียบย้อนกลับชัยภูมิบ้านเกิด กองปราบตะครุบทันควัน!
วันนี้ ( 16 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอัครพล อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชัยภูมิ ที่ 259/2555 ลงวันที่ 4 ธ.ค.55 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี,พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร, พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร” ได้ที่ริมทางสาธารณะ ม. 9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ทั้งนี้เมื่อปี 2555 นายอัครพล ได้ก่อเหตุดักฉุด ด.ญ.เอ (นามสมมติ)อายุ 14 ปี ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกเรียนไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราที่บ้านพักของตนเอง หลังผู้ปกครองทราบเรื่องจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองชัยภูมิ จนศาลออกหมายจับไว้
ต่อมาเมื่อ นายอัครพล ทราบว่าจะถูกดำเนินคดี จึงชิงหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปซ่อนตัวตามต่างจังหวัดเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 14 ปี กระทั่งเห็นว่าคดีเงียบ จึงตัดสินย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ อีกครั้ง จนถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอัครพล ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชัยภูมิ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป