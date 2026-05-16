"วัดไผ่เหลือง" จัดพิธี อาบน้ำมนต์ ปี69 เชื่อแก้ปีชง เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัว

วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) บางใหญ่ นนทบุรี จัดพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปี โดยเน้นช่วงวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อแก้ปีชง เสริมดวงบารมี และปัดเป่าสิ่งอัปมงคล เป็นพิธีกรรมยอดนิยมที่ประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมพิธีเพื่อพลิกดวงเป็นเศรษฐีและสร้างสิริมงคล ในวันเสาร์ที่ 31 พ.ค.69 เวลา 13.16 น. ที่วัดไผ่เหลือง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โดยจะมีพิธีอาบน้ำมนต์แก้ปีชง เสริมดวง เสริมบารมี จากหลวงพ่อโชค ซึ่งท่านได้นั่ง อธิษฐานจิตใน อัญเชิญครูบาอาจารย์ ทำน้ำมนต์ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งในแต่ละปีมีศิษย์ลูกศิษย์ และประชาชนจำนวนมาก มาขอรับบัตรคิว เพื่อให้หลวงพ่อโชค ใช้บาตรตักน้ำมนต์ รดหัวและตัว เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปีชง ให้ร้ายกลายเป็นดี สิ่งอัปมงคลจะไหลไปกับสายน้ำ เพื่อรอรับสิ่งดีๆ ให้กับตัวเรา
พระครูสมุห์สิทธิโชค กล่าวว่า พิธีอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งบางคนเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม แต่พิธีนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่อดีตที่ครูบาอาจารย์ และพระสงฆ์ก็ทำกันมา เพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกาย และเมื่อทำแล้วก็จะสบายใจ เมื่อคนมีจิตใจดีขึ้นก็คิดทำในสิ่งที่ดี จะเห็นว่าสมัยพุทธกาลก็ทำกันมาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และน้ำที่นำมาอาบก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่เป็นการสวดคำสอนของพระพุทธเจ้า