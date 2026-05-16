รถไฟพุ่งชนรถเมล์ใกล้แอร์พอร์ตเรลลิ้งก์มักกะสันไฟลุกท่วม ดับแล้ว 8 บาดเจ็บอีก 25

เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะ ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์มักกะสันจนเพลิงลุกไหม้ทั้งคัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย บาดเจ็บ 25 ราย
วันนี้ (16 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ตำรวจ สน.มักกะสัน รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 12-5641 กทม. รวมถึงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้โดยมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับอาการบาดเจ็บหลายราย
เหตุเกิด บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมประสานรถน้ำจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งช่วยเหลือดำเนินการในครั้งนี้
เบื้องต้นพบแสงเพลิงกำลังพวยพุ่งโหมกระหน่ำรถโดยสารประจำทางอย่างรุนแรงจนเสียหายหมดทั้งคัน พร้อมมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะๆ ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดกั้นจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ก่อนพบร่างผู้โดยสารเสียชีวิตเบื้องต้นทั้งหมดจำนวน 8 ราย
นอกจากนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลให้มีผู้ได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้สัญจรบนท้องถนนทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 25 ราย โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมลำเลียงนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วน และค้นหาผู้สูยหาย
ด้านนายอั๋น อายุ 38 ปี เปิดเผยนาทีเกิดเหตุว่า ขณะขับรถยนต์ออดี้มาจอดรอก่อนถึงทางรถไฟ จู่ ๆ ได้ยินเสียงชนดังขึ้น 2 ครั้ง ก่อนรถของตนจะถูกแรงกระแทกชนเข้าที่ด้านซ้ายของตัวรถ จากนั้นเมื่อหันไปมอง พบว่ารถไฟกำลังกวาดรถเมล์ไปอีกด้านแล้วกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันที
ตนยังอยู่ในอาการตกใจ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมาก หากจังหวะรถของตนไม่กระเด็นออกมา อาจถูกกวาดไปพร้อมกับรถเมล์ด้วย หลังเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ใต้ท้องรถของตน 1 ราย ลักษณะขาหัก จึงรีบถอยรถเพื่อช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา ก่อนผู้บาดเจ็บจะถูกนำส่งโรงพยาบาล