รวบแอดมินปลอมเพจโรงแรมดังที่พักทิพย์ตุ๋นเหยื่อโอนเงิน

MGR Online - ดีเอสไอ ร่วม ตร.สภ.คลองหลวง จับกุมหนุ่มแอดมินปลอมเพจโรงแรมดังที่พักทิพย์ เสนอราคาต่ำกว่าความเป็นจริง จูงใจผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงิน
วันนี้ (16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 พ.ค.) เวลาประมาณ 20.30 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง จับกุมตัว นายไพลวัลย์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 727/2569 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกง/ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น/ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และในความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง โดยประการที่รู้ หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ 2566” โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณ ริมถนนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้น ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 94/2567 ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย นายไพลวัลย์ฯ มีพฤติการณ์ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจัดทำเพจปลอมบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก (Facebook) แอบอ้างเป็นโรงแรมและที่พักหลายแห่ง พร้อมลงโฆษณาเสนอราคาห้องพักต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อทำการโอนเงินค่าจองที่พัก เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไปแล้ว กลับไม่สามารถเข้าพักได้จริงตามที่โฆษณาไว้ โดยผู้ต้องหาได้ตัดช่องทางการติดต่อและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้เสียหาย ทั้งนี้ ปรากฎชื่อ นามสกุล เลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินโอนทางหน้าเพจ
การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป