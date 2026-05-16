ทลายโรงงานผลิตยาแมวผิด กม. ใช้แป้งผสมเพิ่มปริมาณ อ้างใช้รักษาโรคFIP

"ปคบ.-อย.-ปศุสัตว์" ทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนเมืองปากน้ำ พบใช้แป้งผสมเพื่อเพิ่มปริมาณ อ้างใช้รักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 ล้าน
วันนี้ (16 พ.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.สุรสีห์ คงทัพ สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำหมายค้นศาลเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์ แต่กลับลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์ประเภทกลุ่มยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว หรือ FIP โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำมาผลิตและจำหน่ายในชื่อ “Emune” อ้างเป็นยาต้านไวรัส GS-441524 ใช้รักษาโรค FIP ในแมว และมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมาก
ระหว่างเข้าตรวจค้นพบ นายทรงพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่และนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ผลการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยา “Emune” ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย ขนาด 20 มล. 30 มล. และ 40 มล. รวม 83 ชิ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุกล่องอีก 117 ชิ้น
นอกจากนี้ยังตรวจยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก อาทิ เครื่องตอกเม็ดยา เครื่องผนึกฝาไวอัล ถาดนับยา เครื่องเป่าลมร้อน สารเคมีสำหรับใช้ผลิตยา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวดเปล่า 550 ชิ้น ฝาจุกปิด 740 ชิ้น และฉลากพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์อีก 4,690 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท
สอบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวไม่ได้เพียงลักลอบนำเข้ายาสัตว์เถื่อนมาจำหน่ายผ่านเพจ “Emune Thailand” และเว็บไซต์ “emunefip.com” เท่านั้น แต่ยังใช้วิธีลดต้นทุนด้วยการนำยาที่ลักลอบนำเข้ามาผสมเพิ่มปริมาณเอง โดยยาชนิดน้ำจะผสมน้ำเปล่า ส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าและทำกำไรหลายเท่าตัว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การผลิตยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย อาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ รวมถึงไม่มีการควบคุมปริมาณตัวยาสำคัญที่ชัดเจน ส่งผลให้ยาอาจไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา อีกทั้งกระบวนการผลิตยังไม่ถูกสุขลักษณะ เสี่ยงต่ออันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของประชาชน
เบื้องต้นแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ยา ฐาน “ผลิต ขาย หรือสั่งนำเข้ายาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท, “ผลิตหรือขายยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา” มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ “โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป