จบดี! บริษัทจัดหางานแจงด่วน ปมดำเนินการไปโปแลนด์ล่าช้า ยันไม่มีเจตนาโกง

MGR Online - บริษัทจัดหางานแจงด่วน ปมดำเนินการไปโปแลนด์ล่าช้า ยันไม่มีเจตนาโกง พร้อมรุดเคลียร์ใจ-คืนเงินค่าบริการให้ผู้เสียหายทันที
วันนี้ (16 พ.ค.) จากกรณีที่มีกระแสข่าวกลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศโปแลนด์ จนทำให้เกิดความกังวลใจในขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ล่าสุด ภายหลังทราบเรื่อง ทางผู้บริหารและผู้จัดการบริษัทจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลใจของลูกค้า รีบเดินทางเข้าพบกลุ่มตัวแทนผู้เสียหาย ณ สน.บางซื่อ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
ทางตัวแทนบริษัทฯ เปิดเผยว่า ยืนยันว่าบริษัทดำเนินการเรื่องเอกสารทุกอย่างจริงตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องจากทางสถานทูตฯ ได้ทั้งหมด แต่เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาเอกสารของประเทศปลายทางในปัจจุบันมีความเข้มงวดและใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ จึงอาจทำให้การสื่อสารและประสานงานเกิดความล่าช้า จนสร้างความกังวลใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทอดทิ้งหรือฉ้อโกงอย่างแน่นอน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าดำเนินการให้แก่กลุ่มผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน โดยในเบื้องต้นได้มีการส่งมอบเงินคืนบางส่วน และทำบันทึกประจำวันร่วมกันต่อหน้าพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ ในการดูแลส่วนที่เหลือตามข้อตกลงอย่างชัดเจน ซึ่งสร้างความพึงพอใจและสบายใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก
สำหรับลูกค้าที่ยังมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศโปแลนด์ต่อ ทางบริษัทฯ ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าประสานงานอย่างสุดความสามารถ และดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ
ด้านตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาและแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ ทำให้พวกตนรู้สึกสบายใจและเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากก่อนหน้านี้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่เมื่อได้มาพูดคุยและเห็นหลักฐานความจริงใจในการแก้ปัญหา ก็พึงพอใจกับการดูแลของบริษัทในครั้งนี้
ภายหลังการเจรจา ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงและเข้าใจกันด้วยดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปิดฉากความเข้าใจผิดลงอย่างสมานฉันท์
ทั้งนี้ “ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด โดยในขั้นตอนต่อไป ทางผู้บริหารของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์เข้าพบตัวแทนของทางสถานทูตฯ เพื่อรับฟังคำแนะนำ ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน และร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารของลูกค้าในอนาคตเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น"