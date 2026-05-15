”อธิบดีดีเอสไอ“ เผยไม่พบฐานข้อมูล “หมิงเฉิน ซัน” ในคดีพิเศษ ชี้เฝ้าระวังกลุ่มคนจีนต้องสงสัย

MGR Online - พ.ต.ต.ยุทธนา แจงรับคดี “หมิงเฉิน ซัน” สืบสวนแต่ไม่พบโยงคดีสแกมเมอร์-บัญชีม้าในฐานข้อมูลดีเอสไอ ส่วนจะรับเป็นคดีพิเศษต้องผ่านบอร์ด กคพ.
วันนี้ (15 พ.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยกรณีผู้ต้องหาชาวจีน “นายหมิงเฉิน ซัน” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธร้ายแรงจำนวนมาก ว่าจะมีการพิจารณาขั้นตอนรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษอย่างไร ว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ รับเรื่องไว้สืบสวน เนื่องจากขณะนี้พนักงานสอบสวนตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำคดีคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ระหว่างนี้จะรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเนื้อหาคู่ขนานกันไป อย่างไรก็ตาม หากดีเอสไอได้มีการรับโอนสำนวนมาสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในภายภาคหน้าจริง ก็คงจะต้องดูให้ครบทุกมิติ และจะต้องดูจากข้อกล่าวหาเดิมที่ทางพนักงานสอบสวนตำรวจได้ดำเนินการไว้ เพื่อจะได้ขยายผลไปในประเด็นอื่น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ดีเอสไอได้มีการเฝ้าระวัง หรือดูเรื่องข้อมูลของกลุ่มคนจีนที่ไปเกี่ยวข้องกับอาวุธ หรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยอย่างไรบ้าง พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ดีเอสไอมีฐานข้อมูลทางการข่าวกลุ่มคนจีนที่เฝ้าระวังแต่ไม่ได้พบความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหารายนี้ รวมถึง ตอนนี้ในฐานข้อมูลไม่พบว่าชื่อนายหมิงเฉิน ซัน ไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในคดีของดีเอสไอก่อนหน้านี้แต่อย่างใด เนื่องจากเราเพิ่งรับเรื่องสืบสวนที่ได้มาจากผู้ร้อง
เมื่อถามว่ากรณี นายหมิงเฉิน ซัน อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทำให้สังคมยังไม่ไว้ใจในการทำงานของตำรวจนั้น อธิบดีดีเอสไอ ชี้แจงว่า ทางดีเอสไอยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ อย่างไรขอให้มีการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน หากในอนาคตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสงค์โอนสำนวนคดีมาให้เป็นคดีพิเศษ ตามขั้นตอนแล้ว ดีเอสไอจะต้องเสนอเรื่องเข้าบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษก่อน เนื่องจากเป็นความผิดที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต้องอาศัยมติกรรมการของบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เป็นหลัก เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นมาให้เป็นคณะทำงาน จึงจะสามารถมีอำนาจในการประสานความร่วมมือฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ หรือมาร่วมสืบสวนสอบสวนได้
เมื่อถามว่าชื่อของนายหมิงเฉิน ซัน เคยปรากฏความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าในสำนวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้มาบ้างหรือไม่ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปิดท้ายว่า ขณะนี้ยังปรากฏความเชื่อมโยง แต่เนื่องด้วยเพิ่งรับเรื่องมาสืบสวน จึงขอเวลาใช้ในการตรวจพิสูจน์ก่อน แต่ถ้าหากดีเอสไอไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ ข้อมูลต่างๆ ที่เรารวบรวมได้และมีประโยชน์ ก็จะได้นำส่งให้กับทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ