บุกรวบปลัดอาวุโสอำเภอฮอด อดีตปลัดเชียงดาว สวมทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติให้ "เฉิน C4 "

บุกรวบปลัดอาวุโสฮอด ทุจริตสวมทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติเท็จ หลังออกบัตรให้ "ซุน หมิงเฉิน" จีนเทาผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงคราม
วันนี้ (15 พ.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาค 5 (ป.ป.ท. เขต 5) , กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมการปกครองชุด DOPA N.I.C.E นำกำลังจับกุม นายฉัตรเทพ (สงวนนามสกุล) ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ 88/2569 ข้อหา " เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารแต่กลับรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเป็นความเท็จ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือ มีรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ, ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162
หมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ 86/2569 ข้อหา" เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จโดยมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด, ร่วมกันทำหรือแสดงหลักฐานเท็จ เพื่อให้มีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ"
สืบเนื่องจากนายซุน หมิงเฉิน อายุ 31 ปี ชาวจีน ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำใน จ.ชลบุรี ตำรวจได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยา และพบอาวุธสงครามจำนวนมาก ทั้งระเบิด C4 ปืน M16 และระเบิดสังหาร และพบว่านายหมิงเฉินมีบุคคลไร้สัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบ
ชุด DOPA N.I.C.E. กรมการปกครองจึงขยายผลสืยสวนพบว่าปลัดอำเภอคนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อนายซุน หมิงเฉิน ไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ อ.เชียงดาว ก่อนพบว่าเจ้าของบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับ นายซุน หมิงเฉิน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้าชื่อบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อทำทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติเท็จ
นอกจากนี้ได้จับกุม น.ส.สุภารัตน์ (สงวนนามสกุล)เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ อ.เชียงดาว,นายพลรบ (สงวนนามสกุล อดีตผู้ใหญ่บ้าน และอายัดตัวนายซุน หมิงเฉิน อีกด้วย