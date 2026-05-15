ดีเอสไอส่งสำนวนคดี “พนันออนไลน์-ฟอกเงิน” เครือข่าย สส.ดัง ให้อัยการสูงสุด

MGR Online - “ดีเอสไอ” ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน-อั้งยี่-อาชญากรรมข้ามชาติ เครือข่าย สส.ระดับชาติ จำนวน 24 แฟ้ม 10,866 แผ่นให้อัยการสูงสุดพิจารณา
วันนี้ (15 พ.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินหน้าปราบปรามเครือข่ายการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ พร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสรุปสำนวนและส่งสำนวนให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 150/2568 ซึ่งมีผู้ต้องหารวม 27 ราย โดยหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองระดับชาติ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันเป็นนายทุน และผู้ดำเนินกิจการเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง อีกทั้งยังมีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งหน้าที่กันดำเนินการเป็นขบวนการ มีการวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมถึงบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไปในการรับและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสำนวนและส่งสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ จำนวนเอกสาร 69 รายการ 24 แฟ้ม 10,866 แผ่น เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน ฐานอั้งยี่ และร่วมกันดำเนินกิจการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น 27 รายนั้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย เป็นผู้ต้องหาหญิง มีบทบาทเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งได้นำตัวส่งฝากขังศาลไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงยังเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ 25 ราย ส่วนอีก 1 ราย คือ สส.ชนนพัฒน์ นาคสั้ว ที่มีเอกสิทธิ สส.คุ้มครองอยู่ ทางดีเอสไอจึงได้ส่งหนังสือประสานไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดพิจารณาในประเด็นที่พบว่ามีการกระทำความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักร เพราะหลักฐานในการสอบสวนพบว่า มีการตั้งฐานออฟฟิศทำงานเว็บพนันฯ อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ สส.ชนนพัฒน์ จึงยังไม่ต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานอัยการคดีพิเศษ เพราะมีเอกสิทธิ สส.คุ้มครองอยู่ อย่างไรก็ตาม หากประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการอนุญาตส่งตัว สส. ระหว่างเอกสิทธิคุ้มครอง จึงจะได้เข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพิ่มเติม สส.ชนนพัฒน์ ต่อไป