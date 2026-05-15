ตร.ตามรวบหนุ่มหนีหมายจับ คดีล่วงละเมิดเด็กต่ำกว่า 13

ตำรวจ สน.เพชรเกษม บุกจับหนุ่มวัย 40 ปี หน้าห้องเช่าย่านบางแค หลังโดนหมายจับคดีล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
วันนี้ (15 พ.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม และชุดสืบสวน สน.เพชรเกษม ร่วมกันจับกุม นายเอก แสนสุทธิ์ อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 515/2569 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ข้อหาฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ โดยจับกุมได้บริเวณหน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่ ภายในชุมชนปู่เย็น-ย่าคำ ซ.เพชรเกษม 65 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.00 น.
โดยพฤติการณ์สืบเนื่องจากตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายเอก ผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าว เดินอยู่บริเวณหน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่ ภายในชุมชนปู่เย็น-ย่าคำ ซ.เพชรเกษม 65 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และร่วมกันไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบ นายเอก ยืนอยู่ที่บริเวณดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงกับที่สายลับแจ้ง จึงได้เข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขอตรวจสอบ สอบถามชื่อและนามสกุล คือ นายเอก แสนสุทธิ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
จึงได้แสดงหมายจับให้นายเอก อ่านและตรวจสอบดูแล้ว แจ้งว่า ตนเป็นบุคคลคนเดียวกับในหมายจับนี้จริง และยังไม่เคยถูกจับดำเนินคดีในคดีนี้มาก่อน เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ และแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ อีกครั้ง จับกุมตัวควบคุมตัวนายเอก มาทำบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป