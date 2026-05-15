"อี้ แทนคุณ"พาเหยื่อแห่ร้อง ปคบ. เอาผิด 18 มงกุฎ หลอกขายตั๋วเครื่องบินสูญเงินรวม 30 ล้าน

"อี้ แทนคุณ"พากลุ่มผู้เสียหายร้อง ปคบ. เอาผิดขบวนการหลอกขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก อ้างสายการบินชื่อดัง สูญเงินรวมกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ (15 พ.ค.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมกลุ่มผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. หลังถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ อ้างเป็นดีลจากสายการบินชื่อดัง สร้างความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท
นายเอ (นามสมมติ) อายุ 42 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า เดิมรู้จักกับผู้ก่อเหตุส่วนตัว และเคยใช้บริการซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้ว 2 ครั้ง สามารถเดินทางได้จริง จึงเกิดความเชื่อมั่น ภายหลังได้เสนอขายตั๋วในราคาถูกกว่าปกติ พร้อมชวนให้อัปเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ อ้างว่าหากไม่อัปเกรดตั๋วเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (Full Refund) ภายหลัง
นายเอ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้าตนได้ทยอยโอนเงินเพื่ออัปเกรดตั๋วตามคำแนะนำหลายครั้ง สูญเงินไปกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งจุดหมายปลายทางการเดินทางคือประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อถึงวันเดินทางกลับไม่สามารถใช้ตั๋วได้จริง อีกทั้งเงินที่อ้างว่าจะคืนภายใน 2 สัปดาห์ก็ไม่เคยได้รับ นอกจากนี้ ผู้ก่อเหตุยังอ้างว่าหากต้องการออกตั๋วใหม่ จะต้องชำระเงินส่วนที่ค้างจาก “ดีลเก่า” ให้ครบก่อน มิฉะนั้นตั๋วที่จองไว้จะไม่สามารถออกได้ ทำให้ผู้เสียหายบางคนหลงเชื่อ และโอนเงินเพิ่มเติมอีกกว่า 2.5 ล้านบาท ก่อนพบว่าตั๋วทั้งหมดถูกยกเลิกและไม่สามารถใช้งานได้จริง
"ในขั้นตอนการจอง มีการแสดงผลผ่านเว็บไซต์ทางการของสายการบินดัง มีหมายเลขจองหรือ Booking Number และชื่อผู้โดยสารครบถ้วน สร้างความน่าเชื่อถือ จึงทำให้ตัดสินใจโอนเงินทันที ทราบว่าเงินที่โอนส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังบัญชีบุคคลธรรมดา คาดว่าเป็น “บัญชีม้า” โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่สามารถใช้บัญชีบริษัทได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านภาษี และตัวผู้ก่อเหตุยังสร้างความน่าเชื่อถือจากช่วงแรก ๆ ที่เปิดให้จอง และสามารถเดินทางได้จริง ทำให้เกิดการบอกปากต่อปาก ตอนนี้ในกลุ่มมีผู้เสียหายรวมกว่า 100 คน" นายเอ กล่าว และว่าเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายบางรายได้เข้าแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.เมืองราชบุรี แต่คดีไม่มีความคืบหน้าจึงได้เดินทางมาร้อง บก.ปคบ. ให้ช่วยตรวจสอบ
ด้าน นายแทนคุณ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง เนื่องจากยังพบว่ามีการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจมีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากด้วย