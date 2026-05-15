หนุ่มนักธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารขับเบนซ์ เสยท้าย 6 ล้อ ดับสลดบนถนนตากสิน

หนุ่มวัย 38 ปี นักธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ขับเบนซ์สปอร์ต พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ เสียชีวิตคาที่ บนถนนตากสิน
วันนี้ (15 พ.ค.) เมื่อเวลา 01.30 น. พ.ต.ท.ปริทัศน์ วิบูลยานนท์ สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู รับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรูพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ คนขับเสียชีวิต บริเวณหน้าคอนโดฯ แห่งหนึ่ง บนถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. รุดไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์เวรภาควิชานิติเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 ช่องทาง ขาเข้ามุ่งหน้าแยกเดอะมอลล์ท่าพระ ในช่องซ้ายสุดพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมา นายภูริช เยี่ยมวาณิชนันท์ อายุ 38 ปี หนุ่มนักธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์แห่งหนึ่ง สภาพนอนหงายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ลายตารางสีชมพู กางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงิน มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะและใบหน้า ใกล้กันพบ Mercedes-Benz E300 Coupe AMG Dynamic รถสปอร์ต 2 ประตูสีดำ ทะเบียน 6 ขว 1739 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน ฝากระโปรงพัง กระจกหน้ารถแตก จอดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายสุด ห่างไปประมาณ 10 เมตร พบรถบรรทุก 6 ล้อ อีซูซุสีขาว ทะเบียน 98-3967 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ช่องทางขวาสุด บริเวณท้ายรถด้านขวามีรอยเฉี่ยวชนอย่างแรง ทำให้เพลารถขาด มีนายยุทธศาสตร์ การวิบูลย์ อายุ 34 ปี เป็นคนขับ ยืนรอพบพนักงานสอบสวน
จากการสอบสวน นายสมพร ประจำถิ่น อายุ 43 ปี กล่าวว่า ตนเป็นหัวหน้าคุมคนงานก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร นั่งมากับรถบรรทุก 6 ล้อ หลังเลิกงานจากย่านเจริญกรุง กำลังกลับไซต์งานแถวรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี คนขับใช้เส้นทางถนนตากสินก่อนเข้าราชพฤกษ์ ท้ายรถมีคนงานนั่งรวมทั้งบรรทุกสิ่งของและป้ายไฟชำรุด ระหว่างทางเชือกที่รัดป้ายไฟเกิดขาด ทำให้ป้ายไฟตกลงมาถูกรถยนต์ขับตามหลังมา ที่ใช้เส้นทางเดียวกัน ตนจึงสั่งคนงานให้ตั้งกรวยและติดสัญญาณไฟฉุกเฉินห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 40 เมตร หลังจากเคลียร์ประกันเรียบร้อย ตนสั่งให้คนงานเก็บกรวยและไฟฉุกเฉินขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อย และให้คนงานขึ้นรถเพื่อจะเดินทางกลับ จู่ๆ ก็มีรถพุ่งเข้ามาชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้ออย่างจังเสียงดังสนั่น โดยคนขับรถสปอร์ตหรูมาคนเดียวร่างกระเด็นออกมานอกรถ ตนและคนงานตกใจมาก รีบโทร.แจ้ง 191 โชคดีที่คนงานไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ และนำคนขับรถ 6 ล้อไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สน.ตลาดพลู ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำศพส่งชันสูตรที่ รพ.ศิริราช ก่อนให้ญาติประสานรับศพนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป