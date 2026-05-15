รวบสาว ป.6 หัวใสกว้านซื้อเศษสบู่หลอมขายออนไลน์ ยึดของกลาง 1.1 แสนก้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ปคบ.บุกทลายโรงงานสบู่เถื่อน! รวบสาว ป.6 หัวใสกว้านซื้อเศษสบู่กิโลละไม่กี่บาทมาหลอมปั๊มมือใหม่ สวมเลขจดแจ้งเก๊ อ้างสรรพคุณ ระเบิดขี้ไคล-หน้าใส ขายออนไลน์วันละเกือบพันออเดอร์ ยึดของกลางกว่า 1.1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 3 แสน


​วันนี้ (15 พ.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.หญิง อนุสรา บัวแดง สว.กก.4 บก.ปคบ.นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงบางบอน เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในซอยพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ หลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตสบู่เถื่อน ส่งขายออนไลน์

จากการตรวจสอบพบ น.ส.นงนาฏย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี รับเป็นคนดูแล ภายในบ้านพบอุปกรณ์การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเครื่องปั๊มแบบพวงมาลัย, บล็อกซิลิโคน, เลื่อยฉลุ และเศษสบู่คละสีจำนวนมาก รวมถึงสบู่ที่บรรจุกล่องพร้อมส่ง ยึดของกลางรวมกว่า 115,380 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท ​สวมเลขปลอม อ้างสรรพคุณครอบจักรวาล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการนำเลขจดแจ้งที่หมดอายุไปแล้วมาพิมพ์ใส่ฉลากใหม่เพื่อตบตาผู้บริโภค ส่วนสรรพคุณที่ใช้โฆษณาในแอปฯ ดัง พบว่ามีการโอ้อวดเกินจริง อาทิ “เกิดมาเพื่อฆ่าความสกปรก”, “ระเบิดขี้ไคล”, “สบู่สมุนไพร 100%” และ “ลดสิว-ฝ้า-จุดด่างดำ” ซึ่งการผลิตในลักษณะนี้เสี่ยงอันตรายต่อผิวหนังของผู้ใช้เนื่องจากไม่มีการควบคุมความสะอาดและสารเคมี

จากการสอบสวน น.ส.นงนาฏย์ ให้การรับสารภาพว่า จบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 เริ่มแรกรับสบู่มาขายออนไลน์จนยอดขายดีมากจนโรงงานผลิตให้ไม่ทัน และเห็นว่าต้นทุนสูง จึงเกิดไอเดียไปกว้านซื้อเศษสบู่จากโรงงานแถวปริมณฑลในราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท จากนั้นนำมาหลอมและใช้เครื่องปั๊มมือทำเป็นก้อนใหม่ โดยเรียนรู้วิธีทำมาจากโซเชียล ซึ่ง เศษสบู่ 1 กิโลฯ ทำสบู่ได้ 10-30 ก้อน ต้นทุนต่ำแต่ขายได้ก้อนละ 4-10 บาท วันหนึ่งปั๊มได้เป็นพันก้อน ยอดสั่งซื้อเข้ามาวันละ 700-800 ออร์เดอร์ รายได้ต่อเดือนประมาณ 50,000 บาท ทำมาได้ 1

​เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ในความผิดฐาน “ผลิตและขายเครื่องสำอางปลอม” และ “ผลิตและขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสินค้าราคาถูกผิดปกติและสรรพคุณเกินจริง เพราะอาจได้ ของแถมเป็นผิวพังแทนผิวสวย

















