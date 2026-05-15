จับสาวบัญชีม้ารายสุดท้าย ร่วมแก๊งคอลฯ หลอกเหยื่อโอนเงิน 17 ล้าน

คอมมานโดตามรวบสาวบัญชีม้ารายสุดท้าย ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจ-บริษัทไปรษณีย์ ขู่เหยื่อหาพัวพันพัสดุผิดกฎหมาย จนยอมโอนเงินถึง 17 ล้านบาท
วันนี้ ( 15 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.นำกำลังจับกุม น.ส.ไอรดา (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1650/2665 ลงวันที่ 17 ส.ค. 65 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ได้บริเวณหน้าตลาด ซอยจันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือน มี.ค.2565 ได้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย และตำรวจ สภ.อุดรธานี อ้างว่ามีพัสดุตกค้างเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยส่งข้อมูลบัญชีธนาคารทั้งหมดมาตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าหลายบัญชี รวมเป็นเงินกว่า 17 ล้านบาท หลังรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมกลุ่มเจ้าของบัญชีม้าไปได้แล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียง น.ส.ไอรดา ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสุดท้าย กระทั่งทราบว่าปัจจุบันหลบหนีมากบดานในพื้นที่บางบัวทอง จึงเข้าจับกุมตัวมาสอบสวน โดย น.ส.ไอรดา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป