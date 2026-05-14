รวบอดีต HR บ.ขายส่งเสื้อผ้าสวมบัตรให้ต่างด้าวทำงานในบริษัท

คอมมานโดตามรวบอดีตพนักงานฝ่ายบุคคลบริษัทขายส่งเสื้อผ้าสวมบัตรให้ต่างด้าวทำงานในบริษัท หลังหลบหนีคดีนานถึง 7 ปี
วันนี้ (14 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ชิงชัย ภูสำเภา ผกก.2 บก.ปพ. พ.ต.ท.พนา พลรักษา สว.กก.2 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นางสาวสุนิสา อายุ 37 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช ตามหมายจับ ศาลอาญาธนบุรีที่ 256/2563 ลงวันที่ 14 ธ.ค.63 ข้อหา "ปลอมแปลงเอกสาร" ได้บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริษัทขายส่งเสื้อผ้าแห่งหนึ่งใน กทม.ได้ปลอมแปลงเอกสารให้คนต่างด้าว สวมสิทธิ์เป็นคนไทยเข้าทำงานในบริษัท ต่อมาได้แจ้งความเอาผิด บริษัทจึงได้ชดใช้ค่าปรับและชี้แจงข้อเท็จจริง ศาลจึงได้เรียก นางสาวสุนิสาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ตัวเจ้าตัวไม่ยอมมาชี้แจงและได้หลบหนีไป เจ้าของบริษัท จึงได้เข้าแจ้งความ จากนั้นศาลได้ออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจ คอมมานโดตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นางสาวสุนิสา รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จึงนำตัวส่งศาลอาญาธนบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
