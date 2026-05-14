ป.ดักจับสมาชิกแก๊งคอลฯ อ้างเป็น ตร. ขู่เหยื่อพัวพันคดี รีดเงินเกือบล้าน

กองปราบดักรวบสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นตำรวจขู่เหยื่อพัวพันคดี รีดเงินเกือบล้าน พบโยงขบวนการจีนเทา เปิดตึกหลายชั้นหลอกคนไทยด้วยกันเอง
วันนี้ (14 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ต.จอมพฤทธิ์ แก้วเรือง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังกุม นายสมภพ อายุ 21 ปี ตามหมายจับ 3 หมาย ประกอบด้วย ศาลอาญาที่ 5050/2567 ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน,ฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน, อั้งยี่และมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ,หมายจับศาลอาญาและศาลจังหวัดลำพูน ข้อหาลักษณะเดียวกัน อีก 2 หมายได้ช่องทางธรรมชาติ บริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากช่วงปลายปี 2566 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้โทรหาเหยื่ออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก่อนข่มขู่เหยื่อว่ามีบัญชีธนาคารพัวพันคดีฟอกเงิน ต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ แถมยังวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ สร้างความน่าเชื่อถือจนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปให้ถึง 19 ครั้ง รวมยอดความเสียหาย 927,982 บาท ก่อนเข้าแจ้งความผ่านศูนย์ AOC บช.ก. จนนำมาสู่การขยายผลของ กก.6 บก.ป.
จากการสืบสวนของ บก.ป. พบว่าแก๊งนี้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จึงขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ 14 ราย ก่อนเปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ” เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2567 บุกค้น 9 จุดทั่วประเทศ รวบผู้ต้องหาได้ 12 ราย ยึดโทรศัพท์มือถือ-บัญชีม้าได้เพียบ
สอบสวนพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกจับก่อนหน้า เผยว่าทำงานด้วยความสมัครใจ ไม่มีใครบังคับ เพราะรายได้ดี ความเป็นอยู่สบาย อยู่ในตึกหลายชั้นในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละชั้นแบ่งเป็นหลายห้อง แยกสคริปต์หลอกเหยื่อคนละแบบ โดยมี “บอสชาวจีน” เป็นคนคุมเกม สั่งการผ่านหัวหน้าคนไทยอีกที ทั้งออกแบบบทพูด วางแผนหลอกเหยื่อและหนึ่งในนั้นยังซัดทอดว่า นายสมภพ ผู้ต้องหารายนี้คือตัวการชักชวนให้มาร่วมขบวนการ
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายสมภพมักใช้ช่องทางธรรมชาติข้ามไปมาระหว่างไทย-กัมพูชา หลบหนีการจับกุมมาโดยตลอด กระทั่งสืบทราบว่าจะลอบกลับเข้าไทย ตำรวจ กก.6 บก.ป. จึงวางกำลังซุ่มรออยู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนจะรวบตัวได้ขณะกำลังมุดช่องทางธรรมชาติข้ามแดนกลับเข้ามา
เบื้องต้น นายสมภพให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่ามีคนจีนมาขอบัญชีไปใช้กดเงิน ให้สแกนหน้าผ่านมือถือเท่านั้น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป