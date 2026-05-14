ยูมี" ลูกสาว "บิ๊กหยม" อดีต ผบช.น.ปล่อยซิงเกิลใหม่ "ติดแกลม"

"น้องยูมี" วิภาดา เสสะเวช ลูกสาวคนเก่ง "บิ๊กหยม" พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีต ผบช.น.ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุด ชื่อเพลง "ติดแกลม (GLAM)" เพลงจังหวะสนุกๆ ที่ใช้ประโยคยอดฮิตของวัยรุ่นอย่าง "ติดแกลม" มาใช้ในเพลง ทำให้คนฟังดูไป ยิ้มไป
ซิงเกิลนี้ถือเป็น ซิงเกิลที่ 3 หลังจากก่อนหน้านี้ ออกซิงเกิลมาแล้ว 2 เพลง ทั้ง เพลง มากินรามยอนที่ห้องเราไหม?(Ramyeon) และเพลง ปุ่มลบความทรงจำ (button)
สำหรับ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ในแวดวงตำรวจเรียกว่า "บิ๊กหยม" เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ทั้ง ผบช.ภ.7 ผบช.ภ.1 ตำแหน่งสุดท้าย ผบช.น.และเป็นอดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 (นรต.36) เป็นนักกีฬารักบี้ โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ผ่านการทำงานทั้งสายบู๊และบุ๋น
รวมถึงผ่านการทำงานคดีสำคัญมาหลายคดีทั้ง คดีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มวินัย แสงจันทร์ คดีจับตายลูกน้องตี๋ใหญ่คนสุดท้าย เป็นมือทำงานเบื้องหลังปิดคดีระเบิดศาลพระพรหม แยกราชประสงค์