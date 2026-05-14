ส.ก.ไม้ อดีตกัปตันเกียรตินิยมการบินเหรียญทอง ขออยู่พัฒนาบางรักต่อในนามผู้สมัครอิสระ

วันที่ 14 พ.ค. นายวิพุธ ศรีวะอุไร หรือ "ส.ก.ไม้" สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางรัก และประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ ว่า วาระการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ปีนี้ ซึ่งมีกำหนดวันรับสมัคร ในวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 และกำหนดให้วันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 นั้น จะลงสมัครในนามอิสระ ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเหมือนสมัยที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวยืนยัน พร้อมที่จะสู้ศึกกับผู้สมัครคนอื่นๆ ในเขตบางรัก มีการระบุในเฟซบุ๊กส่วนตัว ไปแล้ว ว่า "เราไม่ใช่พรรคการเมือง เราเป็นอิสระ เราไม่ซ่อนเร้นวาระ เราคือคนทำงาน คนทำงาน แปลว่า อิสระ” และ ประชาชนสามารถติดตามผลงาน การลงพื้นที่ และการดำเนินงานต่างๆ ได้ในเฟซบุ๊ก ชื่อว่า "บางรักทักวิพุธ" สำหรับการเลือกตั้ง กทม.2569 นี้ ซึ่งมีการชูนโยบายตามแผนที่จะทำต่อในอีก 4 ปีข้างหน้าหากได้รับเลือกตั้ง
ภายใต้แคมเปญ “บางรัก…พัฒนาต่อ” ที่จะผลักดันสิ่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ทำเพิ่ม แต่ทำให้ทุกระบบเชื่อมกัน และทำงานได้จริง ในฐานะที่เจ้าตัวเติบโตและผูกพันกับพื้นที่เขตบางรักมาโดยตลอด ได้ทำงานใกล้ชิดประชาชน และในอดีตที่ผ่านมา ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญของทีม กทม.พรรคเพื่อไทย กระทั่งได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก.เขตบางรัก ในนามพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
ส่วนผลงานเด่นในฐานะ ส.ก.ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง อาทิ การปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น , การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยกับทางเดินเท้าที่สมดุล, ผลักดันงบประมาณซ่อมแซมท่อระบายน้ำและลอกท่อในตรอกซอกซอยของเขตบางรัก เพื่อรองรับน้ำรอการระบายในช่วงหน้าฝน, สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก (Pocket Park)
ขณะที่ในสภา กทม. นายวิพุธ ยังทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมักตั้งข้อสังเกตเรื่องความคุ้มค่าของโครงการขนาดใหญ่และการกระจายงบลงสู่ระดับเส้นเลือดฝอย โดยเจ้าตัวดำรงตำแหน่ง รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 – 27 มิถุนายน 2568 ก่อนที่จะได้รับเลือกจากที่ประชุมสภา กทม. ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
สำหรับประวัติของ นายวิพุธ ศรีวะอุไร มีชื่อเล่นว่า ไม้ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 โดยในปี 2569 จะมีอายุครบ 36 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1) สถาบันการบินพลเรือน ประเทศไทย ประสบการณ์การทำงาน เคยเป็นนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำการบินในอากาศยานแบบ Boeing 777
มีประสบการณ์ทำงานแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล ปฏิบัติงานกับ Transocean Deepwater และ Shelf Drilling ผ่านการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 9) หลักสูตร “Climate Action Leaders Forum : CAL Forum รุ่น 4 (CAL 4).
