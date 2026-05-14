นักท่องเที่ยวจีนหัวร้อน พัง Auto Chanel สุวรรณภูมิ ฝ่าจุดตรวจ ด่ากราดตำรวจตม. ถูกฟันอาญา จ่อชดใช้ค่าเสียหายครึ่งล้าน

นักท่องเที่ยวชาวจีนหัวร้อนก่อเหตุอาละวาด พังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Chanel) ขาออก 2 เครื่อง ก่อนเดินฝ่าจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ้ำชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยถ้อยคำหยาบคาย และพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นความเสียหายกว่า 4.8 แสนบาท ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ (14 พ.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก โซน 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.35 น.
โดย ร.ต.อ.ศรัณย์วิทย์ แก้วโขโต เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปานไทยสงค์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระบุว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ได้มีชายชาวจีนชื่อ MR. ZHENG LIWEI ก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หมายเลข DAE01 และ DAE06 ก่อนเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หลังเกิดเหตุชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดัง รวมถึงคำสบถอื่น ๆ อีกหลายคำ พร้อมพยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ขณะที่ นายมนตรา ขวัญสิริกุล อายุ 44 ปี เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบิน 9C7282 และจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 481,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป