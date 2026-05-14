เปิดแชตสุดท้าย “ผมเสียใจ จอยไปโรงแรมกับไอ้กบ” ก่อนจบสลดหิ้วศพมอบตัว

ความคืบหน้าคดีนายวินัย ชตะนะ อายุ 42 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.จอย กลิ่นจันทร์ อายุ 44 ปี จนเสียชีวิต ก่อนขับรถนำศพเข้ามอบตัวที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ล่าสุดทีมข่าวได้รับภาพหลักฐานแชตข้อความการพูดคุยระหว่างนายวินัย ผู้ก่อเหตุ กับนางสาวกาญจนา น้าสาวของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุ
โดยในคืนวันพุธ เวลา 00.04 น. นางสาวกาญจนาได้ส่งสติกเกอร์ไปหานายวินัย แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ กระทั่งเวลา 01.06 น. ได้ส่งข้อความไปหา ระบุว่า รู้สึกเสียใจและรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หลังทราบว่านายวินัยไปตบ น.ส.จอย ภายในร้านอาหาร พร้อมตัดพ้อว่า “พี่รับไม่ไหวจริงๆ กับการกระทำแบบนี้”
ต่อมาเวลา 03.15 น. นายวินัยได้โทรศัพท์กลับมาพูดคุยและกล่าวขอโทษ ก่อนจะส่งข้อความอีกครั้งในเวลา 09.36 น. โดยยอมรับว่าเสียใจมาก หลังจับได้ว่า น.ส.จอย ไปโรงแรมกับชายคนหนึ่งชื่อ “กบ” พร้อมระบุว่า รู้เรื่องนี้มานานแล้ว แต่ผู้เสียชีวิตอ้างว่าเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
จากแชตดังกล่าว นายวินัยยังระบายความรู้สึกว่า ตนมีเพียง น.ส.จอย คนเดียว แม้แต่ภรรยาหลวงก็แทบไม่ได้ไปหา พร้อมตัดพ้อว่ารู้สึกเสียใจที่ถูกนอกใจ ขณะที่นางสาวกาญจนาได้ตอบกลับไปว่า ตนเองก็เสียใจและต้องยกมือไหว้ขอโทษเจ้าของร้านและลูกค้าหลังเกิดเหตุทะเลาะกันภายในร้านอาหาร
หลังจากนั้น เวลา 11.10 น. นางสาวกาญจนาได้พยายามโทรศัพท์หานายวินัยอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้รับสาย จึงส่งข้อความถามว่า “จอยหายไปไหน โทรไปก็ไม่รับสาย” ซึ่งข้อความดังกล่าวกลายเป็นข้อความสุดท้ายที่ส่งถึงนายวินัย ก่อนจะไม่สามารถติดต่อได้อีก
นอกจากนี้ ทีมข่าวยังได้รับภาพแชตการพูดคุยระหว่างนางสาวกาญจนา กับ น.ส.จอย ผู้เสียชีวิต โดยทั้งคู่มีการนัดหมายไปทานอาหารด้วยกันในคืนวันอังคาร ก่อนเกิดเหตุ กระทั่งหลังกลับจากร้านอาหาร เวลา 00.04 น. นางสาวกาญจนาได้ส่งสติกเกอร์ไปหา น.ส.จอย แต่ไม่มีการตอบกลับ ก่อนจะส่งข้อความอีกครั้งในเวลา 01.12 น. ระบุว่า “น้าไก่ขอยกเลิกการค้ำประกันรถนะ ไม่ค้ำอะไรให้ใครทั้งนั้น ขออยู่คนเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอีก” ซึ่งถือเป็นข้อความสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับผู้เสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าตรวจชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นบริเวณหน้า สภ.บางบัวทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้นำเชือก Police Line มากั้นพื้นที่รอบรถยนต์ของผู้ก่อเหตุ พร้อมใช้ผ้าสีขาวปิดกั้นบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวบันทึกภาพภายในพื้นที่ตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนทางด้านนายวินัย ผู้ต้องหา ภายหลังพนักงานสอบสวนควบคุมตัวฝากขังแล้ว ได้มีการพาตัวเดินออกทางด้านหลัง สภ.บางบัวทอง ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามทำข่าวอยู่ด้านหน้าโรงพัก