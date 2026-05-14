ตร.เผยปมหึงหวง หนุ่มแกร็บซ้อมกิ๊กสาวจนตายคาห้องพัก จับได้เช่นชู้ ชวนดื่มเหล้าจนเมา โมโหซ้ำแซวเมียหลวง

ตร.เปิดชนวนเหตุ ผัวหึงแฟนสาวควงชายอื่น ดื่มสุราก่อนปะทุอารมณ์ดับสลด เตรียมฝากขังแจ้งข้อหาหนักวันนี้
ความคืบหน้าคดีนายวินัย ชตะนะ อายุ 42 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.จอย กลิ่นจันทร์ อายุ 44 ปี จนเสียชีวิต ก่อนขับรถนำศพเข้ามอบตัวที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวถือว่าไม่ได้มีความซับซ้อน เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตนเอง พร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตมาด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบรถยนต์คันที่ใช้ขนย้ายศพ ขณะที่แพทย์เวรได้ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตแล้ว โดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหา ให้การว่า คบหากับผู้เสียชีวิตมาประมาณ 1 ปี ก่อนจะมาจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชายอื่น ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกัน ทำให้ผู้ต้องหาตามไปดูจนพบทั้งคู่เข้าโรงแรมม่านรูด และมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พ.ต.อ.โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า เบื้องต้นผู้ต้องหาตั้งใจจะให้อภัยผู้เสียชีวิต แต่ภายหลังทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและดื่มสุราด้วยกัน ก่อนกลับมาที่ห้องพักและเกิดมีปากเสียงกันอีก โดยผู้เสียชีวิตได้พูดแซวเรื่องการติดต่อกับภรรยาเก่าของผู้ต้องหา จนทำให้เกิดอารมณ์โมโหและลงมือทำร้ายร่างกาย
จากการสอบสวนพบว่า การทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมา กระทั่งเช้าวันพุธผู้ต้องหาจึงทราบว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุผู้ต้องหายังคงออกไปทำงานตามปกติ เนื่องจากประกอบอาชีพขับรถแกร็บ แต่เมื่อกลับมาที่ห้องพัก พบว่าผู้เสียชีวิตไม่ตื่นและร่างกายแข็งแล้ว จึงทราบว่าเสียชีวิต ก่อนจะอุ้มร่างขึ้นรถและขับรถไปเรื่อยๆ พร้อมศพอยู่ภายในรถ เนื่องจากมีอาการคล้ายสติแตก และโทรศัพท์ปรึกษาภรรยาเก่า กระทั่งได้รับคำแนะนำให้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเรียกสอบปากคำภรรยาหลวง รวมถึงชายที่ถูกระบุว่าเป็นชู้ของผู้เสียชีวิต เพื่อสอบปากคำประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม ขณะที่การตรวจสอบภายในรถยนต์ เบื้องต้นไม่พบคราบเลือด โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ไปตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงจะมีการตรวจสอบลายนิ้วมือภายในรถเพิ่มเติมอีกครั้ง
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติคดีมาก่อนนั้น ทางตำรวจยอมรับว่าพบข้อมูลบางอย่างจริง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดี
ทั้งนี้ วันนี้เวลา 16.00 น. พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เตรียมนำตัวนายวินัย ชตะนะ ผู้ต้องหา ไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหา ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป