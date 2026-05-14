สนง.อัยการสูงสุด ร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรับมือคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สนง.อัยการสูงสุด จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานจัดเก็บและพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
วันนี้ (14 พ.ค.) นางจตุพร แสงหิรัญ รองอัยการสูงสุด ร่วมกับ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Training of Cyber Collaboration of Police & Prosecutors: CYBER-COP²) ซึ่งสถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 10 อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นางจตุพร รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน ผู้ตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และพนักงานอัยการ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเชิงปฏิบัติด้านพยานหลักฐานดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสืบสวนสอบสวน การตรวจพิสูจน์ การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 50 คน จัดฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2569 รวม 10 วัน
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรม CYBER-COP² จะเป็นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือและบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกระบวนการยุติธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บและพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์เส้นทางการเงินให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างผู้เข้ารับการอบรมในการพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อหน่วยงานในสังกัดอย่างยั่งยืน