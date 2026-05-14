ข้างห้องเผยผัวซ่อมกิ๊กสาวกลางดึก ก่อนเห็นอุ้มพาดบ่า อ้างจะส่งไปรพ.ก่อนนำศพไปซุกสภ.บางบัวทอง

เพื่อนบ้านเผยได้ยินเสียงผัวฆ่ากิ๊กสาวทะเลาะกัน ตี 3 คนในตึกเห็นอุ้มพาดบ่าตัวเขียวลงจากตึกอ้างพาไปโรงพยาบาล
จากกรณี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 69 ที่ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.บางบัวทอง ได้รับแจ้งจากนายวินัย ชตะนะ อายุ 42 ปี อาชีพขับแกร็บ (ผู้ก่อเหตุ) ซึ่งได้ขับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส ทะเบียน 9 กย 648 กรุงเทพมหานคร นำศพหญิงสาวทราบชื่อคือ น.ส.จอย กลิ่นจันทร์ อายุ 44 ปี อาชีพวินจยย.รับจ้าง มาจอดบริเวณหน้าโรงพักเพื่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 12.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณแมนชั่นแห่งหนึ่ง ใกล้แยกบางพูล ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับ น.ส.ปอย อายุ 39 ปี เพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนรู้จักกับผู้เสียชีวิตเพราะพักอยู่ที่เดียวกัน เขาเพิ่งมาเช่าอยู่ได้แค่ 3-4 เดือน เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมีอาชีพขับขี่วินจยย.รับจ้าง ส่วนผู้ชายขับแกร็บ-โบลท์ ทั้ง 2 คน เป็นคนอัธยาศัยดี ผู้หญิงไปไหนมาไหนจะชอบซื้อของมาฝาก เวลาเรียกผู้ชายจะเรียก “คุณ” และแทนตัวเองว่า “หนู” ตนไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกัน แต่ล่าสุดประมาณตี 3 ตนได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกัน ผู้ชายตะโกนว่า “จะเอามั้ยๆ” ก่อนมีเสียงผู้หญิงกรี๊ด ผู้ชายพูดว่า “พอแล้วนะๆ กูเอากับมึงแค่นี้” แต่ตนไม่รู้ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันหรือไม่ เพิ่งจะเห็นข่าวเมื่อเช้านี้ไม่คิดว่าจะเป็นคนที่รู้จัก และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขนาดนี้ แอบเสียใจว่าผู้ชายไม่น่าทำผู้หญิงแบบนี้เลย
น.ส.ปอย กล่าวต่ออีกว่า มีน้องในตึกเล่าว่าเห็นผู้ชายอุ้มผู้หญิงพาดไหล่ลงมาจากตึก ตัวแข็งและเขียวหมดแล้ว ก่อนจะถามผู้ชายว่า “พี่เขาไม่สบายหรอ?” ซึ่งผู้ชายบอกว่า “ใช่ พี่เขาไม่สบาย กำลังจะพาไปโรงพยาบาล”