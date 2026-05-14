ผัวสุดแค้นซ้อมเมียจนตาย เล่นชู้กับเพื่อนร่วมวินจยย.เห็นกับตาพาเข้าโรงแรม ก่อนนำศพซุกโรงพักบางบัวทอง

lผัวฆ่าเมียหิ้วศพมอบตัวโรงพักบางบัวทอง สุดช็อกหญิงโผล่หน้าโรงพัก อ้างตัวเองเป็นเมียหลวง ขณะที่ผู้เสียชีวิตเป็นเมียน้อย ปมจับได้แอบมีสัมพันธ์กับชายขับวินร่วมงานเดียวกัน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 69 ที่ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.บางบัวทอง ได้รับแจ้งจากนายวินัย ชตะนะ อายุ 42 ปี ผู้ก่อเหตุ ซึ่งได้ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า อัลติส ทะเบียน 9 กย 648 กรุงเทพมหานคร นำศพหญิงสาวทราบชื่อคือ น.ส.จอย กลิ่นจันทร์ อายุ 44 ปี มาจอดบริเวณหน้าโรงพักเพื่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
จากการตรวจสอบภายในรถ พบศพ น.ส.จอย นั่งอยู่บริเวณเบาะผู้โดยสารด้านหน้าซ้าย สภาพศพนอนหงายหน้า สวมเสื้อยืดสีเทาและกางเกงขาสั้น ใบหน้ามีรอยเขียวช้ำบวมปูดอย่างหนัก โดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาขวา ขณะที่นายวินัย ผู้ก่อเหตุ ยืนรอมอบตัวอยู่บริเวณหน้ารถ ท่ามกลางความใจชาวบ้านที่รอแจ้งควสมอยู่บริเวณโรงพักพบเห็นเหตุการณ์
นายวินัย ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ผู้เสียชีวิตเป็นภรรยาหลวงของตน คบหากันมาได้ประมาณ 1 ปี ก่อนเกิดเหตุมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องชู้สาว เนื่องจากตนจับได้ว่าผู้เสียชีวิตแอบมีชู้กับชายขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ทำงานอยู่ร่วมวินเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 2-3 ครั้ง
นายวินัย ผู้ก่อเหตุอ้างว่า วันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้เห็นผู้เสียชีวิตยืนหยอกล้อกับชายคนดังกล่าว จึงเกิดความสงสัยและขับรถติดตามภรรยาไปจนถึงโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านวัดลาดปลาดุก ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับชายคนดังกล่าว 1 ครั้ง แต่ตนไม่เชื่อ เพราะมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อีกทั้งตนเคยเตือนและขอให้เลิกยุ่งเกี่ยวกันแล้ว แต่ฝ่ายหญิงยืนยันมาตลอดว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
นายวินัย ระบุอีกว่า ระหว่างมีปากเสียงกันภายในห้องพัก ตนเกิดบันดาลโทสะและลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตด้วยมือเปล่า โดยไม่ได้ใช้อาวุธ กระทั่งอีกฝ่ายเสียชีวิต ก่อนตัดสินใจขับรถพาศพมาที่โรงพักเพื่อมอบตัว พร้อมกล่าวขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่บริเวณหน้าโรงพัก ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางมาพบทีมข่าว พร้อมอ้างตัวว่าเป็น “เมียหลวง” ของนายวินัย โดยเปิดเผยสั้น ๆ ว่า หลังจากผู้ก่อเหตุทะเลาะกับผู้เสียชีวิต ได้มีการโทรวิดีโอคอลมาหาตนและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่ตนจะแนะนำให้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียด พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบสภาพศพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป