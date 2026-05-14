ตร. จับมือ LINE ลุยปิดห้องไลน์ผิดกฎหมาย ยกระดับสกัดพนัน-ค้ายา-ค้าอาวุธ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือร่วม LINE ประเทศไทย ปิดกั้นห้องไลน์ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ยกระดับความร่วมมือกลางปีนี้
วันนี้ (14 พ.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เปิดเผยว่า วานนี้ได้ประชุมร่วมกับ LINE ประเทศไทย เพื่อหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ด้านการพนันออนไลน์และขายสินค้าผิดกฎหมาย โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.), พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ศรีอัศวมร ผู้บังคับการกองสารนิเทศ, พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ปิยะสมบูรณ์ รองผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท. และผู้แทน LINE ประเทศไทย ได้แก่ นางบุญญรัตน์ กิตติวรวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์, นายชวันวิทย์ เลียงสุนทรสิท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายสาธารณะ, นางสาวเกวลิน แพงทวี เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางสาวยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมประชุม
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา LINE ประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปิดกั้นการสื่อสารที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน การแอบอ้างหลอกลวง การหลอกลงทุน และการกระทำอนาจาร อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหารือครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับ LINE ประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มคนร้าย ที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาด เช่น การลักลอบซื้อขายอาวุธปืน และการซื้อขายยาเสพติด เป็นต้น
ทั้งนี้ ทาง LINE ประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลัง และได้รับการสนับสนุนจาก LY คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนายกระดับระบบคำขอปิดกั้นข้อมูลให้มีความครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคาดการณ์ว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี 2569 นี้ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไป