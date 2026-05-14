ไรเดอร์ร้องสื่อถูก รปภ.คอนโดดังย่านปากเกร็ด ล้อมวงกระทืบ ปมเหตุขี่รถย้อนศร

จากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อ “ khunpat khunpat “ขออนุญาตแอดมินค่ะ ไม่รู้ว่าผิดกฏไหมค่ะ เนื่องจากแฟนหนูเป็นไรเดอร์ lineman ช่วงเวลาประมาณ 8:10 น กำลังขับรถเข้าไปรับ ออเดอร์ C4 ย้อนศรตรงซอย c9 กับ c8 ไปถึงต้องแยกได้มีรถรปภ.ที่ดูแลการจราจร แฟนหนูได้จอดรถเพื่อให้รถรปภ.ไปก่อน แต่ทีนี้เสื้อ LINE Man มันเก่าแล้วกับถุงมือมันยืด มันไปติดต้นคันเร่งทำให้เหมือนแฟนหนูเบิ้ลรถใส่เขา ทำให้รปภ.กลุ่มนั้นไม่พอใจ ทีนี้แฟนหนูได้ไปจอดรถเพื่อรับออเดอร์ตรง C4 ได้มีรปภ.กลุ่มดังกล่าววิ่งเข้ามาล้อมหน้าหลัง( ทำเหมือนกับว่าแฟนหนูไปเป็นผู้ร้าย) แล้วได้มีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่ง มีรปภ.คนหนึ่งเดินมาบอกว่าให้แฟนหนูขอโทษเรื่องจะได้จบ ที่นี้แฟนหนูต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็เลยยกมือไหว้ได้แค่มือเดียวขอโทษไปแค่มือเดียว
แฟนหนูคิดว่าจบแล้ว ก็เลยจะไปส่งออเดอร์ตามปกติ แต่ดูเหมือนว่ารปภ.คนที่บอกให้แฟนหนูขอโทษเขาไม่ยอมให้แฟนหนูไปเหมือนจะเอาเรื่องให้ได้ ทีนี้ก็ได้มีการโต้เถียงกันอีกแล้วก็ได้มีรปภ.คนหนึ่งเดินมาชกหน้าแฟนหนูถึง 2 ครั้ง (หน้าตัก c3) แฟนหนูเลยโมโหแล้วก็หยิบโทรศัพท์เพื่อจะไปถ่ายหน้ารูปคนที่ชกหน้าเขาจะเอาไปแจ้งความ แต่ก็ได้มีการชกต่อยกับรปภ.คนนั้นด้วย 1 ครั้งแล้วแฟนหนูก็ได้โดนรปภ.คนดังกล่าวชกหน้ากลับมาจนแฟนหนูล้มแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเตะหน้าแฟนหนูด้วย 1 ครั้ง( แฟนหนูเขาป่วยอยู่เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยไม่น่าทำจนถึงขนาดนี้นะคะเป็นรปภ อยู่ในหน้าที่) รบกวนใครมีรูปมีคลิปช่วยส่งมาในคอมเม้นหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.69 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางพบ นายณพันธ์ แซ่ตั้ง อายุ35ปี ขับไลน์แมน หรือผู้เสียหาย เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าว เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้วันที่ 12 พ.ค.69 เวลาประมาณ 08.10น. ตนไปรับอาหารมา กำลังไปส่งออเดอร์ แล้วตนขี่ย้อนศรมา เพื่อ จะรีบไปส่งออเดอร์ แต่พอขี่ย้อนศรมา มีรปภ. หนึ่งคน มาขวางหน้ารถและใช้คำพูดกับตนไม่ดี ตนจึงมีอารมณ์จึงใช้คำพูดหยาบคายกลับไปเหมือนกัน ซึ่งตนยอมรับว่าตนผิดที่ย้อนศร พอต้นจะขี่ตรงไปรปภ.มาขวาง ตนก็ขอโทษไปแล้ว แต่เสื้อคุม LINE MAN ที่ตนใส่และถุงมือขับรถ ของตนเก่าแล้ว ทำให้ไปติดกับปลายแฮนด์ และรปภคิดว่าตนเบิ้นรถใส่ คิดว่าตนไปท้าทายเขา หลังจากนั้นทางรปภ.ก็จู่โจมเข้ามาที่ตน ตนก็ขี่หนีแต่พอขี่ไปสักพักไปเจอรปภ. อีกกลุ่ม มาขวางตนอีกตนจึงตอบกลับไปว่าถ้าออเดอร์ล่าช้าใครจะรับผิดชอบ หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกัน ทางรปภ. กลุ่มนั้นก็เข้ามาทำร้ายตน ซึ่งตอนนั้นตนโมโห ไม่รู้ว่าไปทำร้ายเขาก่อนหรือไม่แต่ตนไม่ได้ต่อยเขาก่อนน่าจะผลัก ป้องกันตัว เพราะทางรปภ. เดินเข้ามาต่อยตนก่อน ซึ่งตนยอมรับว่าตนใช้คำหยาบคายจริง ซึ่งรปภ.กลุ่มนั้น มีประมาณ 4-5 คน ตนจึงเข้าไปถ่ายรูปและแจ้งความไว้ที่ สภ. ปากเกร็ด ซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางกลุ่มรปภ. ยังไม่ได้ติดต่อกลับมา ซึ่งตนต้องหยุดงานเพราะต้องรักษาดวงตาที่ตนได้รับบาดเจ็บ