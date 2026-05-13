จับคาสุวรรณภูมิ! สาวแสบฉกทรัพย์ "แฟนทอม" บินหนีกบดานอเมริกา

MGR Online - ปอศ.-ตม. ดักรวบสาวแสบคาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังหนีคดีฉกทรัพย์ "แฟนทอม" ไปกบดานอเมริกานานนับปี เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของตัวเอง
วันนี้ (13 พ.ค.) พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุรโชค กังวานวานิชย์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.พรรษวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 433/2568 ลงวันที่ 13 มิ.ย.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อปี 2568 ผู้ต้องหาได้คบหาดูใจและพักอาศัยอยู่กับ น.ส.เอ (นามสมมติ) แฟนสาวหล่อ ภายในบ้านพักย่านประเวศ ต่อมาทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเลิกรา ในระหว่างที่ผู้ต้องหากำลังขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน ได้ฉวยโอกาสนำทรัพย์สินส่วนตัวของ น.ส.เอ ติดมือไปด้วยหลายรายการ
ภายหลัง น.ส.เอ พบว่าทรัพย์สินหายไป จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข จนมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพบว่า น.ส.พรรษวรรณ ได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ กระทั่งล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย จึงประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.2 เข้าจับกุมดังกล่าว
จากการสอบสวน น.ส.พรรษวรรณ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับเพียงว่าได้ขนทรัพย์สินออกจากบ้านพักจริงในวันที่เลิกกัน แต่เข้าใจผิด คิดว่าเป็นทรัพย์สินของตนเอง จึงนำกลับไปไว้ที่บ้านก่อนจะบินไปใช้ชีวิตที่อเมริกา และไม่ทราบมาก่อนว่าถูกออกหมายจับ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป