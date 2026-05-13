จับคาสุวรรณภูมิ! สาวแสบฉกทรัพย์ "แฟนทอม" บินหนีกบดานอเมริกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



​MGR Online - ปอศ.-ตม. ดักรวบสาวแสบคาสนามบินสุวรรณภูมิ หลังหนีคดีฉกทรัพย์ "แฟนทอม" ไปกบดานอเมริกานานนับปี เจ้าตัวอ้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของตัวเอง

​วันนี้ (13 พ.ค.) พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุรโชค กังวานวานิชย์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.หญิง ปวีณวรรณ พลหาญ สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.พรรษวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 433/2568 ลงวันที่ 13 มิ.ย.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะฯ” ได้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้เมื่อปี 2568 ผู้ต้องหาได้คบหาดูใจและพักอาศัยอยู่กับ น.ส.เอ (นามสมมติ) แฟนสาวหล่อ ภายในบ้านพักย่านประเวศ ต่อมาทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเลิกรา ในระหว่างที่ผู้ต้องหากำลังขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน ได้ฉวยโอกาสนำทรัพย์สินส่วนตัวของ น.ส.เอ ติดมือไปด้วยหลายรายการ

ภายหลัง น.ส.เอ พบว่าทรัพย์สินหายไป จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข จนมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพบว่า น.ส.พรรษวรรณ ได้เดินทางออกนอกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ กระทั่งล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย จึงประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.2 เข้าจับกุมดังกล่าว

​จากการสอบสวน น.ส.พรรษวรรณ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับเพียงว่าได้ขนทรัพย์สินออกจากบ้านพักจริงในวันที่เลิกกัน แต่เข้าใจผิด คิดว่าเป็นทรัพย์สินของตนเอง จึงนำกลับไปไว้ที่บ้านก่อนจะบินไปใช้ชีวิตที่อเมริกา และไม่ทราบมาก่อนว่าถูกออกหมายจับ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


