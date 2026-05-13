หนี 12 ปีไม่รอด! รวบเอเย่นต์ฝั่งธนฯ ลอบค้ากามเด็กสาววัย 19 ปี

ตำรวจคอมมานโดตามรวบเอเย่นต์ฝั่งธนบุรีลักลอบค้าประเวณีเด็กสาววัย 19 หลังหนีหมายจับนาน 12 ปี เจ้าตัวปฏิเสธลั่นไม่ได้เป็นพ่อเล้าตามที่ถูกกล่าวหา
วันนี้ ( 13 พ.ค.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ. พ.ต.ต.ชนภัช ศิริพงษ์ สว.กก.3 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายอมฤต อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 285/2558 ลงวันที่ 10 ส.ค.58 ในข้อหา “ความผิดเกี่ยวกับเพศ (อนาจาร) และความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” ได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2558 นายอมฤต มีพฤติกรรมเป็นนายหน้าค้าประเวณีจัดหาหญิงสาววัย 19 ปี ไปส่งให้ลูกค้าชายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตภาษีเจริญ กทม. หลังเสร็จกิจ นายอมฤต ขับรถมารับหญิงสาวกลับ พร้อมรับเงินค่านายหน้า 1,500 บาท จากลูกค้าชายคนดังกล่าว
ต่อมาตำรวจบุกจับกุม นายอมฤต พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อค้าประเวณีเป็นของกลาง แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอประกันตัวสู้คดีในชั้นศาล แล้วหลบหนีนานกว่า 12 ปี กระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายอมฤต หนีมากบดานอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี จึงเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอมฤต ปฏิเสธว่า วันเกิดเหตุตนเป็นคนขับรถพาหญิงสาวไปจริง แต่ไม่ได้พาไปค้าประเวณีตามที่ถูกกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งศาลอาญาธนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป