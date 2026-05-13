ป.รวบการ์ดร้านอาหารปทุมฯ แก้วฟาดหัว-แทงลูกค้าปางตาย

ตำรวจกองปราบบุกรวบการ์ดร้านอาหารปทุมฯ คว้าขวดแก้วฟาดหัวลูกค้ากลางร้าน ก่อนควักมีดแทงซ้ำท้อง-แขน ปางตาย
วันนี้ (13 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายพรเทพ หรือ หนุ่ม ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 286/2569 ลงวันที่ 26 มี.ค.69 ข้อหา "พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร" ได้ที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 4 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เสียหายกำลังนั่งกินดื่มกับกลุ่มญาติ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานีเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับแขกโต๊ะข้างๆ ซึ่งเป็นพรรคพวกของ นายพรเทพ ซึ่งทำหน้าที่เป็นการ์ดดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหารดังกล่าว
ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้ออกไปเคลียร์กันนอกร้าน แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น เมื่อกลับเข้ามาในร้าน นายพรเทพ กลับคว้าขวดแก้วฟาดเข้าที่ศีรษะผู้เสียหายเต็มแรงจนเกิดเหตุชุลมุน ก่อนชักมีดที่พกมาจ้วงแทงซ้ำเข้าที่ท้องและแขนหลายแผล จนผู้เสียหายล้มฟุบจมกองเลือด อาการสาหัส ต้องหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ส่วนผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี จนศาลอนุมัติหมายจับไว้ กระทั่งชุดสืบสวน กก.1 บก.ป. เข้าจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบปากคำ นายพรเทพให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป