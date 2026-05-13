ระทึก!รถรับส่ง นร.เสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง นร.เจ็บ 9

รถรับส่งนักกีฬาโรงเรียนนนทวิทยา เสียหลักหลุดโค้งชนเสาไฟนร.เจ็บ 9 ราย
เมื่อเวลา 17.00น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ชัยพฤกษ์ได้รับแจ้งเหตุ รถส่งนักกีฬานักบาสของโรงเรียนนนวิทยาเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 9 รายนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุบริเวณ ซอยบางพลับ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่เกิดเหตุเป็นถนน2เลน พบรถกระบะติด carryboy ยี่ห้อ Mazda รุ่น B2500 สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน กบ 1098 นนทบุรี สภาพรถบริเวณด้านหน้ากันชนหลุดพังยุบบริเวณไฟด้านซ้าย ทางเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กตึ๊งได้นำตัวนักเรียนชายส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด2 3ราย ส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด 3ราย ส่ง โรงพยาบาลวิภาราม 2 ราย และโค้ชนักเรียนชาย1ราย ส่งโรงบาลวิภาราม
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนเป็นนักกีฬาบาส ทั้งเก้ารายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถาม นายเดโช จั่นขั้ว อายุ 43 ปี ภารโรงกล่าวว่าตนขับรถมา ช้าๆ กำลังไปส่งนัก รถเลี้ยวชนกับเสาไฟฟ้า มีเด็กนักเรียนเป็นนักบาสตัวสูงใหญ่ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำไม่เจ็บหนักสาเหตุเกิดจากทางโค้งเยอะมากส่วนตนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ