ชื่นชม! แม่เลี้ยงเดี่ยว พนักงานล้างแก้วร้านข้าวต้ม เก็บเงิน 1 แสน ส่งคืนเจ้าของ

ชื่นชม! แม่เลี้ยงเดี่ยว พนักงานล้างแก้วร้านข้าวต้ม เก็บเงิน 1 แสน แจ้ง สวพ.FM91 ประสาน ส่งคืนเจ้าของ
วันนี้ (13 พ.ค.) ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. น.ส.ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด
ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 น.ส.จิตต์ผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์ และร.ต.ท.นาดี เพชรดีทน รองสวป.สน.พหลโยธิน ร่วมเป็น สักขีพยาน ส่งมอบเงินสด 1 แสนบาท ส่งคืนเจ้าของ
สืบเนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา น.ส.สมจิตร จักสาน เดินทางมาที่ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 หลังจากก่อนหน้านี้ โทรมาที่ หมายเลขโทรฟรี 1644 ว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม เก็บเงินได้ ในรถแท็กซี่ เขียว เหลือง ไม่ทราบทะเบียน นั่งจาก ถนนรามคำแหง ไปลงที่ ตลาดบางกะปิ พบถุงสีขาว หน้าถุงเขียนว่า MONKEY THREE อยู่ตรงจุดวางเท้า เป็นซองของธนาคารไทยพาณิชย์3ซอง (ซองที่1 มีเงิน 10,000 บาท, ซองที่ 2 เงิน 15,000 บาท และซอง ที่ 3 เงิน 15,000บาท)และมีเงินอีก 1 มัด มัดหนังยางไว้อยู่ในถุง จำนวน 60,000 บาท รวมทั้ง 3 ซองและที่มัดไว้ทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แบงค์พันทั้งหมด
น.ส.สมจิตร จักสาน อายุ 48 ปี ชาวจ.สุรินทร์
พนักงานล้างแก้วร้านข้าวต้ม ย่านตลาดท่าน้ำนนท์ กล่าวว่า หลังจากนั่งรถแท็กซี่ ไปตลาดบางกะปิ ตอนที่กำลังจะลงรถ เหมือนมีของโดนเท้า จึงเขี่ยดูพบเป็นถุงผ้า ข้างในมีซองขาว 3 ซอง ไม่มีเอกสารระบุชื่อ จึงเปิดดู เห็นมีเงินจำนวนมาก ตกใจมาก ไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้มาก่อน อยากส่งคืนเจ้าของ แต่ก็มีแวบนึง ว่าจะเก็บเป็นค่าเทอมลูกดีมั้ย แต่เงินไม่ใช่ของเรา เงินของเค้า ถึงเราทำงานได้แค่วันละ 300 บาท แต่เรายังทำงานได้ คิดว่าเจ้าของก็คงจะลำบากเหมือนกัน เอามาก็นอนไม่หลับ ก็คิดถึง สวพ.FM91 เพราะนั่งแท็กซี่ประจำ เคยฟังบอกว่า ต้องไป สวพ.FM91 เวลาเก็บของได้ ให้แจ้ง สวพ.FM91 ส่งเจ้าของได้ชัวร์ แล้วพอดีว่าต้องไปทำงาน และเข้างานช่วงบ่าย พอเช้าก็เลยรีบมา รถติด ก็ต้องมาอยากส่งคืนเจ้าของเมื่อก่อนทำงานแม่บ้าน เคยเก็บของได้ก็ส่งคืน
น.ส.วรรณี เธียรกฤตย์ และนายสุขธรรมเชชฐ์ แซ่นิ้ม น้องชาย เจ้าของเงิน กล่าวว่า นั่งรถแท็กซี่จากรพ.ลาดพร้าว ลงที่ ร้านลูกชิ้นปลานายโส่ย นวมินทร์ 79 แล้วลืมเงินไว้ ตอน 4 ทุ่ม เพิ่งรู้ตัวว่าลืมเงินในรถแท็กซี่ ก็ร้องไห้ นอนไม่หลับ หลานบอกว่าให้โทรมาแจ้งลืมของไว้ที่ สวพ.FM91 ด้วย
จากนั้นได้รับการติดต่อกลับว่า มีคนเก็บได้ ก็ดีใจมาก พอรู้ว่าได้คืน ก็นอนไม่หลับ ไม่คิดว่าจะได้เงินคืน ขอบคุณมาก ที่เก็บเงินได้แล้วส่งคืน ขอบคุณที่เป็นคนดีในสังคมที่ลำบาก เพราะเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้าย ของน้องชาย ซึ่งป่วยเป็นโรคไต ระยะ 5 ขอบคุณมากและขอมอบสินน้ำใจให้ตอบแทนความดีของคนดีที่เก็บเงินได้และส่งคืนด้วย”