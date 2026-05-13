หมอโวย! ติดโซล่าเซลล์หมดเกือบครึ่งล้าน ค่าไฟฟ้าแพงเท่าเดิม พบอุปกรณ์-ช่างไม่ได้มาตรฐาน

หัวออกคนติดโซล่าเซลล์ ! แพทย์หญิงร้องทนายดังหมดเงินหลายแสนค่าไฟไม่ลดสินค้าไม่ได้คุณภาพ
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคม 69 ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี แพทย์หญิงกรกนก สุริยะมงคล อายุ 31 ปี เจ้าของคลินิก "นามิคลินิกเวชกรรม" ตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และ น.ส. ธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น ในจังหวัดสระบุรี นำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าร้องเรียนกับ นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิ นางชฎาภรณ์ พงษ์ทองเมือง ที่ปรึกษามูลนิธิ หลังผู้เสียหายติดระบบโซล่าเซลล์ เพื่อหวังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า หมดเงินรายละหลายๆแสน แต่ปรากฏว่าค่าไฟฟ้าไม่ได้ลดลงตามที่ลงโฆษณาเลย เมื่อนำวิศวกรมาตรวจสอบพบว่าระบบการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน สินค้าไร้คุณภาพ เดินทางมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทางมูลนิธิ
แพทย์หญิงกรกนก เผยว่า พี่ชายตนเองเปิดคาเฟ่แมว ใกล้กับคลินิกของตนเอง โดยที่คาเฟ่แมวของพี่ชายและคลินิกของตน ได้ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งให้มาทำการติดั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าที่เสียในแต่ละเดือน โดยตนเองเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท ส่วนของพี่ชายเสียค่าติดตั้งไปจำนวน 180,000 บาท หลังติดตั้งไปแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนปรากฏว่า ค่าไฟฟ้าก็ยังเสียเท่าเดิม ไม่ได้ลดเลย ตนกับพี่ชายก็แปลกใจจึงได้ให้วิศวกรมาทำการตรวจสอบ พบว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ก็ไม่มีคุณภาพ จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าพระ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 68 คดีก็ไม่มีความคืบหน้า จึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมกับทางมูลนิธิ ให้ช่วยเหลือ เนื่องจากตนและพี่ชายไปร้องที่ สคบ.มาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตามกฎหมายไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากว่า การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งในอาคารที่ทำการค้าในเชิงธุรกิจ สคบ.ไม่สามารถรับผิดชอบให้ได้ ต้องไปฟ้องร้องทางแพ่งเอาเอง
ด้าน น.ส.ธัญญารัตน์ ผู้เสียหายอีกหลายซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดสระบุรี เล่าว่า ตนได้ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่ร้านหมดเงินไป 320,000 บาท นอกจากจะไม่ได้ช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน แผงสวิตซ์ที่ติดอยู่ในร้านยังเกิดประกายไฟจนเกือบจะลุกไหม้ เมื่อให้วิศวกรมาทำการตรวจสอบ พบว่าไม่ได้มาตรฐานทางช่างใช้ Inverter เพียงแค่เฟสเดียวโดยต่อเข้ากับเฟสในบ้านของตนเองที่มี 3 เฟสทำให้ระบบไม่ได้มาตรฐาน แถมช่างที่มาติดตั้งเดินสายไม่วางระบบสายดินที่ถูกต้อง ตนเอะใจตั้งแต่ตอนที่เขามาติดตั้งแล้ว เพราะว่าเขาเปิด YouTube ไปด้วยทำไปด้วย ตนก็งงว่าทำไมถึงต้องทำผ่าน youtube มาเอะใจก็สายไปแล้วเชื่อว่าช่างคงไม่มีความชำนาญ หลังเกิดเหตุทางเขาไม่รับผิดชอบ ตนได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค ขอให้ดำเนินคดีกับทางบริษัทแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมาร้องทางมูลนิธิให้ช่วยเหลือ
ด้านทนายรณณรงค์ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เสียหายทั้ง 2 รายในวันนี้ถือเป็นเคสแรก ที่ผู้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย แต่ไร้การรับผิดชอบ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัฎ พูดอยู่เสมอว่า รัฐบาลมีนโยบาย ต้องการให้ชาวบ้าน ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานน้ำมัน โดยรัฐบาลจะมีการส่งเสริมในเรื่องนี้ ตนอยากให้ลงมาตรวจสอบว่าบริษัทที่รับติดตั้งมีมาตรฐานแค่ไหน ใช้วัดวัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ตนจะนำผู้เสียหายเดินทางไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีเอกนัฎเองที่กระทรวงพลังงาน เพราะ สคบ.เขาก็ไม่รับผิดชอบอ้างว่าผู้เสียหายติดตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานที่ประกอบการค้าในเชิงธุรกิจ ต้องไปทำเรื่องฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายเอาเอง