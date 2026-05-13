รวบหนุ่มลอบค้าปืนเถื่อนผ่านเฟซบุ๊ก อ้างหาเงินเลี้ยงลูก 5 คน

ตร.ไซเบอร์จับหนุ่มลักลอบขายปืนเถื่อนผ่านทางเฟซบุ๊ก สารภาพซื้อมาขายต่อเอากำไรอีกทอด ต้องการเงินไปเลี้ยงลูก 5 คน
วันนี้ (13 พ.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 นำกำลังเข้าจับกุมนายเฉลิม แจ่มจำรัส อายุ 30 ปี ชาว จ.ชลบุรี พร้อมของกลางอาวุธปืนขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ตรวจพบมีการโพสต์เสนอขายอาวุธปืนเถื่อนในกลุ่มซื้อขายอาวุธปืนทางเฟซบุ๊ก จึงติดต่อทำการล่อซื้ออาวุธปืนขนาด .380 ในราคากระบอกละ 10,000 บาท โดยนัดหมายส่งมอบปืนกันที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง หน้าวัดบ้านเก่า ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีนายเฉลิมเป็นผู้นำอาวุธปืนมาส่งมอบ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมไว้ได้พร้อมของกลาง
จากการสอบสวนนายเฉลิมให้การอ้างว่าเพิ่งนำปืนมาโพสต์ขายเป็นครั้งแรก โดยได้ติดต่อซื้ออาวุธปืนดังกล่าวมาจากทางออนไลน์ในราคา 5,000 บาท ก่อนนำมาโพสต์ขายต่อทางกลุ่มซื้อขายปืนในราคา 10,000 บาท เอากำไรอีกทอดหนึ่ง เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกทั้งหมด 5 คน
เบื้องต้นดำเนินคดีในความผิดฐาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน