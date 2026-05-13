อดีตผู้บริหารค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เมาขับชนคู่กรณี เข้าพบตำรวจแล้ว

อดีตผู้บริหารค่ายมือรายใหญ่ เข้าพบตำรวจ สน.ลาดพร้าว ให้ปากคำพร้อมรับทราบข้อหา กรณีเมาขับชนท้ายคู่กรณีแล้วหลบหนี
จากกรณีผู้เสียหายเข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ว่า ถูกอดีตผู้บริหารค่ายมือถือรายใหญ่ขับรถชนท้ายย่านลาดพร้าว ก่อนพบมีอาการคล้ายมึนเมา และหลบหนีหลังเรียกประกัน โดยผู้เสียหายอ้างว่ายังถูกตำรวจท้องที่พยายามไกล่เกลี่ย รวมถึงถูกทนายคู่กรณีข่มขู่ เหตุเกิดตั้งแต่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่คดียังไร้ความคืบหน้านั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (13 พ.ค.) ที่ สน.ลาดพร้าว คู่กรณีของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารค่ายมือถือรายใหญ่ของประเทศ ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน สน.ลาดพร้าว เพื่อมาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา โดยคู่กรณีเดินทางมาด้วยรถ Toyota prado สีแดง คันที่เกิดเหตุ
เมื่อเดินทางมาถึง คู่กรณีได้ทักทายสื่อมวลชนเล็กน้อย ก่อนจะเดินขึ้นไปที่ห้องพนักงานสอบสวน ซึ่งอยู่ชั้น 3 ของสถานีตำรวจ โดยมีทนายความได้เดินประกบขึ้นไปด้วย แต่ยังไม่เปิดเผยอะไรกับสื่อมวลชน ขณะเดียวกันได้ขอสงวนงดให้สื่อมวลชนขึ้นไปติดตามเพื่อเก็บภาพบรรยากาศการสอบปากคำและทำข่าวแต่อย่างใด