ป.รวบหนุ่มก่อสร้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลฯ แลกเหล้าขาวขวดเดียว

กองปราบตามรวบ 2 หนุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปลอมเป็นตำรวจหลอกเหยื่อเอี่ยวคดี-โอนเงินตรวจสอบ อ้างเพื่อนยืมบัญชีโอนเงินให้เมียน้อย กลัวเมียหลวงรู้ แลกกับเหล้าขาวขวดเดียว
วันนี้ ( 13 พ.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนิกร อายุ 31 ปี และนายนิคม อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1687,1688/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ได้ที่อู่ซ่อมรถยนต์ และบ้านพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567 ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวง โดยมีหญิงไทยในสายอ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทโทรศัพท์มือถือ แจ้งว่าชื่อและบัตรประชาชนของผู้เสียหายถูกนำไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้เว็บพนันออนไลน์ ก่อนโอนสายให้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ พูดจาข่มขู่ให้หลงเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน
จากนั้นคนร้ายได้ส่งเอกสารราชการปลอมและเอกสารธนาคารปลอมมาให้ดู พร้อมหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีของนายนิกร จำนวน 3 ครั้ง รวม 764,913.91 บาท
ต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบพบว่า เงินดังกล่าวถูกโอนต่อไปยังบัญชีของ นายนิคม ก่อนนำไปฟอกผ่านการซื้อเหรียญดิจิทัล USDT ภายหลังผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอก จึงเข้าแจ้งความกับกองปราบปราม พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย และติดตามจับกุมนายนิกรกับนายนิคมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายนิกร ให้การปฏิเสธ อ้างว่าเคยทำกระเป๋าเงินและบัตรประชาชนหายเมื่อหลายปีก่อน เชื่อว่าคนร้ายนำเอกสารของตนไปเปิดบัญชีธนาคาร
ขณะที่นายนิคม ให้การรับสารภาพว่า ตนเคยทำงานก่อสร้าง เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อน มีเพื่อนมาขอยืมบัญชีธนาคาร โดยอ้างว่าจะใช้โอนเงินให้เมียน้อยเพื่อไม่ให้ภรรยาหลวงจับได้ ด้วยความไว้ใจจึงยอมให้ใช้บัญชี โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเหล้าขาวเพียง 1 ขวดเท่านั้น จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป