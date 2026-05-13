แห่แจ้งจับ"ช่างหนึ่ง" ผู้รับเหมา 18 มงกุฏ รับเงินแล้วทิ้งงาน

เหยื่อกว่า 20 ราย ร้องกองปราบ เอาผิด"ช่างหนึ่ง" รับเงินสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน เผยผู้เสียหายบางรายคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตาย
วันนี้ ( 13 พ.ค. ) น.ส.นลิน โรจนวัทธิกร ผู้ก่อตั้งเพจห้วยแถลง พากลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 คน เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อร้องให้ดำเนินคดีกับ "ช่างหนึ่ง" ผู้รับเหมาก่อสร้างรับเงินทำบ้านแล้วแต่ไม่ทำตามสัญญา
นายมลเทียน หวังชมกลาง ผู้เสียหาย เล่าว่า ได้ติดต่อผู้รับเหมาผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนนัดพูดคุยและทำสัญญาก่อสร้างบ้านชั้นเดียวลักษณะห้องแถว โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ 10 เดือน ภายหลังเริ่มดำเนินการ ผู้รับเหมามีการเข้ามาทำงานเพียงบางส่วน เช่น ทำโครงสร้างและมุงหลังคา แต่ไม่แล้วเสร็จตามแบบแผนที่ตกลงกันไว้ เมื่อพยายามติดตามงาน กลับได้รับการบ่ายเบี่ยงและอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อขอเงินเพิ่มเติม ก่อนจะขาดการติดต่อไปในที่สุด
ด้าน นางนยา เที่ยงธรรม ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ผู้รับเหมารายนี้จะใช้วิธีทยอยเรียกเก็บเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง หรือค่าอุปกรณ์ โดยอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ผู้ว่าจ้างหลงเชื่อและโอนเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง บางรายสูญเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาท แต่บ้านกลับสร้างคืบหน้าเพียงเล็กน้อย
"ฉันสินใจขายที่ดินเพื่อนำเงินมาสร้างบ้านให้พ่อที่พิการ ได้โอนเงินให้ผู้รับเหมารวมเกือบ 9.5 แสนบาทแต่สิ่งที่ได้รับมีเพียงการเทคานไม่ได้บ้านตามสัญญา ปัจจุบันต้องอาศัยอยู่ในโรงรถกับพ่อ อย่างยากลำบาก" นางนยา กล่าว
ส่วน น.ส.นลิน กล่าวว่า ตนได้พากลุ่มผู้เสียหายไป แจ้งความดำเนินคดี ที่ สภ.โนนสูง แต่พนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้เข้าข่ายทางแพ่งไม่ใช่อาญา จึงได้เข้าไปพูดคุยเพื่อขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินดำเนินคดีอาญากับนายช่าง และอยากให้ย้ายคดีมาที่กองปราบปราม จึงได้พาผู้เสียหายมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในวันนี้
น.ส.นลิน กล่วต่อว่า ก่อนหน้านี้ที่เคยนัดเคลียร์กัน ที่ สภ.คง ช่างหนึ่งขอกลับไปสร้างบ้านให้ผู้เสียหายให้แล้วเสร็จ แต่ทางผู้เสียหายได้ปฏิเสธเพราะไม่ไว้ใจผู้รับเหมารายนี้แล้ว นอกจากนี้ยังได้พูดถึงเรื่องของลุงเล็ก วัย 59 ปี ที่ต้องเลือกฆ่าตัวตาย จากความผิดหวังที่หลงไว้ใจช่างหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ช่างหนึ่งพยายามบอกว่าลุงเล็กเลือกจบชีวิตตัวเองเพราะความขัดแย้งในครอบครัว แต่พบว่าลุงเล็กได้ทิ้งจดหมายฉบับสุดท้าย ระบุไว้ว่า "โง่ให้เขาหลอก" แล้วระบุชื่อช่างหนึ่งในจดหมายดังกล่าวด้วย
น.ส.นลิน กล่าวอีกว่า ผู้รับเหมารายดังกล่าวยังคงเปิดเพจรับงานก่อสร้างตามปกติ อาจทำให้มีประชาชนตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติม พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อนในวงกว้าง