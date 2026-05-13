รวบแก๊งยาเสพติด ยึดไอซ์ 300 กก. ซุกรถตู้ เตรียมส่งชายแดนใต้ ปลายทางประเทศที่สาม

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วม บช.น.-ขกท.ทบ. จับกุมผู้ต้องหา 6 คน พร้อมไอซ์ 300 กก. ซุกซ่อนภายในรถตู้ เตรียมลำเลียงส่งภาคใต้ ยึดทรัพย์รวมกว่า 46 ล้านบาท
วันนี้ (13 พ.ค.) พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2569 สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการความร่วมมือกับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก (ขกท.ทบ.) จับกุมนักค้ายาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 6 คน พร้อมไอซ์ 300 กก. ซุกซ่อนภายในรถตู้ ภายในสถานบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ก่อนขยายผลตรวจค้นพื้นที่ จ.นราธิวาส (อ.เจาะไอร้อง , อ.สุไหงปาดี , อ.สุไหงโกลก) จำนวน 5 จุด ตรวจยึดทรัพย์สิน อาทิเช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กิจการซักผ้าหยอดเหรียญ ยานพานหนะ เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม เป็นต้น รวมมูลค่า 46 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไป”
พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการประสานข้อมูลทางการข่าวร่วมกับ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 เกี่ยวกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดกลุ่มดังกล่าว มีพฤติการณ์นำรถตู้มาซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ภาคใต้ (มีการสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่) จากการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 10 พ.ค. พบข้อมูลที่เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวเตรียมดำเนินการลำเลียงยาเสพติด จึงร่วมกันสืบสวนติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด
“กระทั่งวันที่ 12 พ.ค. เจ้าหน้าที่สืบสวนเฝ้าติดตามเครือข่ายยาเสพติด ขณะไปถึงสถานบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กทม. จึงแสดงตัวขอทำการตรวจค้นรถคันดังกล่าว พบ ไอซ์ 300 กก. ซุกซ่อนภายในรถตู้ พร้อมจับกุมผู้ต้องหารวม 6 คน (ชาว จ.นราธิวาส) โดยมีการขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.นราธิวาส (อ.เจาะไอร้อง , อ.สุไหงปาดี , อ.สุไหงโกลก) จำนวน 5 จุด และอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้นเชื่อว่าไอซ์เตรียมลำเลียงไปยังพื้นที่ภาคใต้ และลำเลียงต่อไปยังปลายทางประเทศที่สาม”
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า การจับกุมดังกล่าวถือเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะถูกลำเลียงไปยังประเทศที่สาม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ถึงระดับนายทุนผู้สั่งการ รวมทั้งใช้มาตรการขยายผลการสืบสวนเพื่อติดตามหาทรัพย์สิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดทั้งหมดมาดำเนินคดีไปควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดอย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาล